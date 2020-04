Bioquímico Jan Konvalinka: “No sabemos si pasar el coronavirus asegura la posterior inmunidad”

La Radio Checa entrevistó este jueves al bioquímico checo Jan Konvalinka, vicerrector de la Universidad Carolina y experto en virus, quien resaltó que todavía no conocemos con precisión si las personas que pasan la enfermedad COVID-19 están protegidas frente a futuros contagios. Y en caso de que los anticuerpos producidos durante la enfermedad pudieran servir de ayuda, no está claro si su efecto sería para toda la vida o solo para unos meses. Según declaró Konvalinka, los últimos datos que llegan desde Asia no son esperanzadores.

Para el bioquímico checo, un factor clave en la epidemia es el número de hospitalizados. Mientras esta cifra no se dispare, el sistema sanitario checo no corre peligro de colapsar. Konvalinka cree que si se confirma el efecto positivo del remdesivir o de otros medicamentos podríamos volver a la vida normal. Sobre la aparición de una vacuna, el experto señaló que habrá que esperar entre uno o dos años para tener algo fiable.