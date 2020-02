Babiš defiende en Bruselas los intereses de Chequia

El jefe del Gobierno checo, Andrej Babiš, junto con otros líderes europeos asisten a la cumbre extraordinaria europea sobre el marco presupuestario para el periodo de 2021 a 2027, que arranca en Bruselas este jueves. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quiere que sean superadas las contradicciones entre los miembros de la Unión Europea y que se logre llegar pronto a un acuerdo sobre el tema.

No obstante, tanto Andrej Babiš como representantes de otros países comunitarios adelantaron que no estaban dispuestos a compromisos, sobre todo en lo relativo a las subvenciones en el marco de la política de cohesión. Varios países, como Chequia, Eslovaquia y también España, por ejemplo, no están de acuerdo con los recortes propuestos de más del 10% en fondos estructurales y agrícolas.