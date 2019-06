Babiš calificó la auditoría de la Comisión Europea de un ataque contra Chequia

El primer ministro checo, Andrej Babiš, considera el borrador de la auditoría de la Comisión Europea relativa al probable conflicto de intereses de Babiš, de un ataque contra Chequia, los intereses de este país y como un intento por desestabilizar a la República Checa.

Babiš volvió a decir ante la Cámara de diputados este martes que no habrá que devolver ningunas subvenciones europeas en relación a su persona y su antiguo grupo Agrofert. El primer ministro sigue insistiendo en que no tiene ningún conflicto de intereses y que el borrador de la auditoría comunitaria no toma en consideración las normas vigentes en Chequia.