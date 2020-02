Aplazado el viaje laboral de un grupo de senadores checos a Taiwán

La fecha del planeado viaje de un grupo de senadores y empresarios checos a Taiwán fue aplazada por tiempo indefinido. El viaje debió haberse realizado a finales de febrero, pero en vista del reciente fallecimiento del presidente de la Cámara Alta checa, Jaroslav Kubera, que debió haber encabezado la delegación, fue suspendido.

Sobre el nuevo jefe del Senado checo debería decidirse el 19 de febrero. No obstante, ese mismo día no se decidirá todavía con mayor probabilidad sobre la nueva fecha del viaje a Taiwán. Al viaje se había opuesto con anterioridad el presidente, Miloš Zeman, quien recalcó que no responde a los intereses económicos de la República Checa.