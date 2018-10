Anunciado un concierto de Mark Knopfler en Praga

El músico escocés Mark Knopfler, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 100 mejores guitarristas de la historia, dará un concierto en Praga en 2019.

Knopfler, de 69 años, publicará en noviembre su próximo álbum, titulado Down The Road Wherever. Y en 2019 comenzará la gira mundial An Evening With Mark Knopfler and Band, que lo llevará hasta la capital checa el próximo 26 de junio, en un concierto que tendrá lugar en el O2 Arena.