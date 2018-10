Senado pide mayor tolerancia para consumo de alcohol por ciclistas

El Senado checo debate la propuesta de un grupo de legisladores para permitir a los conductores de bicicleta tomarse una reducida cantidad de bebidas alcohólicas cuando estén circulando por las vías. Consideran posible seguir el ejemplo de Alemania, por ejemplo, donde se tolera que los ciclistas tengan 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Uno de los promotores de una mayor tolerancia para los ciclistas en lo que respecta a la alcoholemia, el senador Jaroslav Malý, del gubernamental Partido Socialdemócrata, sostiene:

”Yo no defiendo a los borrachos, eso en ningún caso. Tampoco quiero que haya más accidentes en los que figuren ciclistas. Pero considero que si uno sale de paseo en bicicleta por el bosque, y después de recorrer unos 20 kilómetros se toma al regresar una cerveza de 10°, la Policía no debería aplicarme una multa en caso de detenerme”.

La Ley Antitabaco que incluye las bebidas alcohólicas y los estupefacientes, estipula una tolerancia cero al alcohol también en el caso de los ciclistas. Incluso al tener un ciclista en la sangre sólo 0.5 gramos de alcohol por litro, podría ser sancionado con una multa de hasta 770 euros.

Los senadores proponen que se toleren en el futuro 0.5 gramos de alcohol en la sangre y que la multa por sobrepasar levemente esa tasa sea de unos 20 euros. No obstante, esta tolerancia al alcohol sería válida exclusivamente para las ciclovías y algunas carreteras regionales. La eventual reducción de la multa es criticada por Tomáš Neřold, director de la organización Besip, encargada de la seguridad del tráfico vial.

“Esto sería como tolerar el consumo de cualquier cantidad de bebidas alcohólicas por parte de los conductores de bicicletas, puesto que la multa de 20 euros, que proponen los senadores, no es una cantidad de dinero que ayude a disuadir a los ciclistas de que tomen alcohol”.

A su vez, Ondřej, un ciclista de Praga, aplaudió ante los micrófonos de la Radiodifusión Checa la iniciativa de los senadores.

”Yo estoy a favor. Considero que una tasa de alcohol en sangre de 0.5 gramos por litro es un límite bastante bajo. Eso corresponde a dos vasos de cerveza o de algo semejante”.

Por su parte la señora Kvišová, también de Praga, quien usa la bicicleta todos los días para ir al trabajo, no está de acuerdo con que sea suavizada la tolerancia cero al alcohol en el caso de los conductores de bicicletas.

”En mi opinión no es una buena idea, más cuando los ciclistas salen en un viaje de mayor distancia. Con mi esposo salimos frecuentemente en bicicleta, pero nunca consumimos bebidas alcohólicas por el camino, eso no. No debería haber ningún cambio. Si se prohíbe tomar alcohol a los conductores de automóviles, no debería ser permitido en el caso de los ciclistas”.

Según datos recientes publicados por la organización Besip, los ciclistas ocasionaron unos 650 accidentes de tráfico en Chequia el año pasado. Al ser sometidos a la prueba de alcoholemia, el 60% tenían como mínimo 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre.