Se publica una nueva traducción del clásico de la literatura brasileña

El triste fin de Policarpo Quaresma es una de las obras de la literatura brasileña que han sido capaces de ofrecer una fiel aproximación a la realidad multifacética de la sociedad y la cultura brasileña.

Se trata de una de las obras que representan un intento de responder a algunas de las preguntas fundamentales sobre el mayor país latinoamericano. El autor, Lima Barreto, se centró en su libro en las cuestiones de la identidad, de la modernización y de la difícil lucha del individuo para mejorar la sociedad.

La autora de la nueva traducción del libro, Šárka Grauová, destacó que precisamente en ello consiste la importancia de esta obra.

“Como le iba dedicando cada vez más tiempo al libro, me iba enterando de la importancia de esta obra. Es un libro que mantiene su actualidad gracias a su capacidad de reflejar el carácter de la sociedad y la cultura brasileña”.

El triste fin de Policarpo Quaresma fue publicado en checo por primera vez en 1974. No obstante, esta traducción padecía de varias distorsiones tanto en su contenido como en su forma, explica Grauová la razón por la que decidió corregir la primera versión.

“Primero no pensaba en traducir esta obra. La idea original era publicar una reedición de la primera traducción. Sin embargo, cuando me sumergí en lo más profundo del texto, entendí que no sería suficiente y que habría que traducirlo de nuevo. O sea fue más bien una necesidad”.

El libro salió a la luz también gracias al apoyo del Gobierno de Brasil. Sobre la colaboración comenta Acir Pimenta Madeira Filho, ministro consejero de la Embajada de Brasil en la República Checa.

“Hace algún tiempo que Brasil apoya a través de la Biblioteca Nacional en Rio de Janeiro las obras fundamentales de la literatura brasileña que forman el repertorio clásico. Sin embargo, no se trata solamente de lo clásico, sino también de las obras contemporáneas. Gracias a los recursos públicos es posible su publicación en el exterior”.

En lo que se refiere al libro de Lima Barreto, este tuvo una prioridad especial gracias a su importancia, continúa Madeira Filho.

“Es una de las obras que fueron incluidas en la lista de publicación prioritaria, porque es importante para nuestra imagen externa. Sigue siendo una obra de mucha actualidad por el tema del lenguaje utilizado, los temas abordados y por denunciar algunos aspectos sociales”.

Lima Barreto nació en 1881 y falleció en 1922. Fue un escritor afrodescendiente lo que se reflejó en su manera de reflexionar sobre las injusticias sociales. Recurriendo a la sátira y al sarcasmo describe la sociedad brasileña con una cierta rebeldía que, sin embargo, posteriormente acaba por convertirse en una tragedia copiando así el destino del propio autor.