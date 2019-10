Se cumplen 35 años del único Nobel de Literatura checo

La Academia Sueca anunció esta semana, como cada octubre, el Premio Nobel de Literatura de 2019, que este año ha sido para el austriaco Peter Handke.

Hace justo 35 años, en 1984, ese mismo honor lo recibió por primera y última vez un escritor checo, Jaroslav Seifert, cuya obra poética está inscrita en la historia literaria de la República Checa.

Seifert, nacido en Praga en 1901 y con una larga trayectoria poética, fue premiado en palabras de la Academia “por su poesía, que dotada con frescura y una inventiva rica, proporciona una imagen libertadora del espíritu indomable y la versatilidad del hombre”.

No obstante, el poeta no tuvo una carrera fácil. A pesar de ser uno de los primeros miembros del Partido Comunista de Checoslovaquia, su mala relación con el líder comunista Klement Gottwald provocó su salida del partido.

Jaroslav Seifert siempre lanzó mensajes directos y nunca ocultó su desacuerdo con algunas decisiones políticas. Por ejemplo, en 1956, una época en la que estaba defendiendo a algunos literatos presos, habló de forma clara y sincera en un congreso de escritores.

“Miro el pasado de la literatura checa y no encuentro a nadie que alguna vez se disculpara frente los lectores diciendo: he caminado alrededor de vuestro dolor y del sufrimiento del pueblo checo y he cerrado los ojos”.

Su actitud combativa le costó la prohibición por parte del régimen de publicar durante un tiempo, una situación que se repitió en 1968 cuando protestó contra la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia.

Pero Seifert siempre fue fiel a su filosofía, y creía que un escritor está obligado a decir la verdad.

“Si cualquier persona se calla la verdad, puede ser una maniobra táctica, pero si un escritor se calla la verdad, está mintiendo”.

El autor además fue uno de los primeros en suscribirse a la Carta 77, donde se pedía al régimen comunista que respetara los Derechos Humanos, por lo que es obvio que las autoridades no sentían un gran aprecio por el escritor. De hecho, los medios checoslovacos apenas se hicieron eco de su Premio Nobel.

Polémica en 2018

En lo que se refiere a la edición de este año, viene con doble premio. En 2018, el Premio Nobel de Literatura no se entregó debido a dos escándalos relacionados con el dramaturgo Jean-Claude Arnault. Por un lado, varias mujeres lanzaron contra él acusaciones por abusos sexuales y, por otra parte, se sospechaba de un conflicto de intereses que nacía de su matrimonio con la académica Katarina Frost.

Por esta razón, la Academia rompió sus relaciones con Arnault y los premios de 2018 se suspendieron.

Tras una profunda renovación, el Premio Nobel de Literatura volvió este año a la normalidad. Y en opinión del historiador literario y crítico Pavel Mandys, el prestigio de la institución no tiene por qué haber quedado manchado, ya que incluso puede hacer que más público preste atención al premio.

“Puede que el escándalo haya servido incluso para que ahora exista más interés en el Premio Nobel, concretamente en el de Literatura”.

Esta situación ha provocado que entre los galardonados de este año se haya incluido también el Nobel de Literatura correspondiente al año pasado, que ha ido a parar a la escritora polaca Olga Tokarczuk, quien acudirá a Estocolmo junto con el escritor Peter Handke para recoger el mismo galardón que hace 35 años recibió Jaroslav Seifert.

Sin embargo, en el caso del escritor checo, este no pudo ir a la gala por problemas de salud. Al final, falleció un año y medio después, en 1986.