Reabrirán investigaciones sobre la muerte de Jan Masaryk

Jan Masaryk, hijo del primer presidente checoslovaco, Tomáš Garrigue Masaryk, siguió las huellas de su padre y se dedicó a la política. Después de la Segunda Guerra Mundial fue ministro checoslovaco de Relaciones Exteriores. No obstante, el 10 de marzo de 1948, a pocas semanas del golpe comunista en Checoslovaquia, llegó la noticia sobre la muerte de Jan Masaryk. La versión oficial comunista decía que se había suicidado, tirándose de la ventana de su apartamento en la sede del Ministerio.

Sin embargo, los pormenores de la muerte de Masaryk nunca fueron esclarecidos del todo y el caso sigue representando un misterio que centra la atención de muchos historiadores, entre ellos la investigadora Václava Jandečková. Esta entregó hace poco a la Radio Checa una grabación histórica que documenta algunos pormenores relacionados con el caso Masaryk.

La grabación tiene unos 20 minutos y contiene recuerdos del expolicía Vilibald Hofman, quien participó en las investigaciones de la muerte de Jan Masaryk y fue uno de los primeros en acudir al lugar de la tragedia, según sostiene Jandečková.

”En la grabación él describe de manera profesional los acontecimientos que tuvieron lugar en la mañana del 10 de marzo de 1948. Habla también de la forma en que se hizo la autopsia del cuerpo de Masaryk”.

La grabación fue hecha en 1968 en la casa de Jindřich Grulich, pariente del expolicía, y no se publicó hasta el presente. A Hofman lo habían invitado antes a la fiscalía, de donde llegó indignado. A sus parientes les dijo que lo habían interrogado en relación con el caso Masaryk y que insistieron en que su muerte se produjo en otra hora, lo que Hofman negaba.

”El doctor que vino entonces para ayudar a Jan Masaryk, al que encontramos tirado en el suelo, dijo que llevaba muerto ya entre cuatro y seis horas”.

Según Hofman, en la fiscalía lo obligaron a firmar que tras la muerte de Masaryk no se encontraron en su hogar ningunos documentos u otros escritos, lo que supuestamente no era cierto. Le enseñaron igualmente unas fotos de Masaryk después de muerto. Pero de acuerdo con el expolicía, esas fotos no eran las originales, lo que también dice en la grabación.

”Esas no eran las fotos originales. Me enseñaron unas tomas en las que el cuerpo de Masaryk aparecía colocado de otra forma, o sea que las fotos habían sido arregladas posteriormente”.

Hofman apuntó que en esas fotografías faltaba también un pañuelo que él mismo había colocado junto a su cuerpo y en el que había depositado los huesos destrozados de los empeines de los pies de Masaryk que le había entregado el médico presente en el lugar.

El historiador Pavel Carbol opina que las palabras de Hofman presentan una nueva hipótesis sobre los sucesos que siguieron a la muerte del ex canciller checoslovaco.

”Sus declaraciones hacen pensar que alguien manipuló el cuerpo de Masaryk. Que primero llevaron el cuerpo al dormitorio del exministro y por la tarde lo bajaron nuevamente al patio del Ministerio para hacer las fotografías”.

En base a la grabación histórica, la investigadora Václava Jandečková presentó una sugerencia a la Fiscalía Municipal de Praga para reabrir el caso de la misteriosa muerte del exministro de RR.EE. checo, Jan Masaryk.