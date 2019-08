Radio Praga pasa a ser Radio Praga Internacional

Las emisiones al extranjero de la Radio Checa cumplen su 83 aniversario. Emitimos por primera vez para nuestros oyentes en el extranjero el 31 de agosto de 1936, concretamente a las 10:00 de la mañana. Nuestro nombre no siempre fue Radio Praga. Antes de la guerra, se daba a conocer como “la estación de onda corta checoslovaca Praga”. Tras la guerra, comenzó a llamarse de formas diferentes en cada idioma: Estación Praga, Aquí Praga – Checoslovaquia, Al habla Praga, Radiodifusión Checa – emisiones a África, etc.

Actualmente, hemos decidido enfocarnos en nuestra orientación hacia los oyentes extranjeros. Por eso, a partir de ahora pasaremos a llamarnos Radio Praga Internacional. Las emisiones seguirán llevándose a cabo en seis idiomas: inglés, ruso, alemán, francés, español y también checo para los checos que viven en el extranjero.

Desde el año 1936 muchas cosas han cambiado. Por aquel entonces, emitíamos principalmente en onda corta. Hoy en día, este tipo de emisión es algo más marginal y nuestro principal medio ha pasado a ser internet, donde pueden escuchar y leer nuestros programas. Últimamente, estamos dando más importancia a ofrecerles también material en vídeo y a comunicarnos con nuestros oyentes a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

Con motivo de nuestro aniversario número 83, estamos preparando para ustedes una nueva producción en forma de podcast. Comenzaremos con la serie en inglés “In their Own Words – voices that shaped Czech history”. Pero sucesivamente, les ofreceremos los podcasts también en los demás idiomas.