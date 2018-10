Radek Štěpánek se despidió del tenis con Djokovic como invitado

Uno de los mejores tenistas de la historia checa, Radek Štěpánek, se despidió de su carrera con el partido de exhibición contra el serbio Novak Djokovic.

El gran show que preparó Štěpánek para sus hinchas tuvo lugar en Praga y contó con la presencia de otra estrella del tenis mundial, André Agassi.

Además, la invitación fue aceptada también por algunos de los mejores deportistas checos y amigos de Štěpánek, como el portero del Arsenal, Petr Čech, el antiguo jugador del Juventus, Pavel Nedvěd, y uno de los mejores jugadores de la historia del hockey sobre hielo, Jaromír Jágr.

Štěpánek debutó en 1997. Ganó cinco títulos en singles y 18 en dobles, entre ellos el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos. Asimismo obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y ganó la Copa Davis en 2012 y 2013.

Karolína Plíšková entró victoriosamente en el Masters de Singapur

La tenista checa Karolína Plíšková se clasificó al torneo de las ocho mejores jugadoras del mundo a última hora.

Además, no se mostraba muy ambiciosa respecto a su participación en el Masters de Singapur al comentar que la haría feliz cada set que ganara.

Tal vez fueran estas expectativas modestas las que le permitieron entrar en el torneo con suficiente tranquilidad, tal vez todo eso era parte de una estrategia bien pensada.

Sea como sea, la tenista checa empezó en Singapur de manera fenomenal al barrer de la pista a la danesa Caroline Wozniacki en dos sets por 6-2 y 6-4.

Así, Plíšková le devolvió a su contrincante la derrota de la semifinal del año pasado. Además, esta vez no le permitió a Wozniacki ni una sola bola de ruptura, comentó.

“Fue increíble como defendía mi servicio. Creo que nunca en mi carrera me había enfrentado exitosamente a diez bolas de ruptura. Hay que decir que Wozniacki devuelve el servicio muy bien, y tuve que trabajar mucho para ganar cada bola”.

Plíšková añadió que se trata de una victoria valiosa al admitir la calidad de la danesa, actualmente posicionada en el número tres del ranking mundial.

Por supuesto, hace mucho tiempo que no he derrotado a una tenista de este nivel. No puedo decir que mi juego fuera impecable. Sin embargo, me sentí bien y el partido lo controlé.

Después de la victoria en su primer partido, la tenista checa se convirtió en una de las favoritas del grupo blanco, en el que figura además de la danesa Wozniacki junto con Svitolina de Ucrania y con otra checa, Petra Kvitová.

Mientras que Plíšková celebró la victoria, Kvitová no pudo contra Svitolina y perdió en dos parciales por 6-3. Así comentó el partido.

“Me siento bien tanto física como psíquicamente. El partido fue difícil, estaba perdiendo casi todo el tiempo. Ella consiguió aprovechar cada error mío. No tenía muchas oportunidades de darme ánimos”.

Será precisamente el partido contra esta ucraniana el que le puede catapultar a Plíšková a la fase de play off. Sin embargo, también Kvitová mantiene la posibilidad de avanzar.

El Slavia Praga se impuso en Liberec y volvió al primer lugar

La jornada número 12 de la Liga Nacional de Fútbol resultó en el regreso del Slavia Praga a la cabeza de la clasificación.

El equipo praguense derrotó al Slovan Liberec por 1-0. El partido se decidió ya en los primeros minutos. Miroslav Stoch marcó el único gol de tiro libre directo ya en el tercer minuto del duelo.

Pasados unos diez minutos, la destrucción del Liberec continuó con la expulsión de Mikula. El equipo debilitado del norte de Bohemia no capituló y logró crear un par de oportunidades prometedoras, sin embargo, el marcador permaneció 1-0.

El entrenador del Liberec, Zsolt Hornyák, se mostró contento con el juego a pesar de la derrota.

“Creo que podemos jugar con cualquier equipo. Por supuesto, el Slavia es uno de los mejores, si no el mejor de la liga. Pero me parece que demostramos que se puede jugar con los equipos de esta calidad”.

Slavia dispone en el primer lugar de la tabla de una ventaja de dos puntos delante del Viktoria Pilsen. Los cerveceros no fueron capaces de imponerse en el campo del Bohemians de Praga, donde empataron por 2-2.