Premiada una obra caritativa de la Radiodifusión Checa

El proyecto solidario “Los nietos del Niño Jesús”, organizado por la Radiodifusión Checa, ha recibido el premio principal del Foro de Donantes 2018.

Esta actividad solidaria, que se organiza por segundo año consecutivo, es un programa que en vísperas de la Navidad visita residencias de ancianos para darles regalos y cumplir sus deseos. La edición de este año ha sido especialmente exitosa.

Para la directora del Foro de Donantes, Klára Šplíchalová, lo más importante en este tipo de proyectos es ver la implicación de tanta gente de forma desinteresada.

“No se trata solo de dar regalos, o del dinero, se trata de los voluntarios y su activa implicación en el proyecto. Para mí, eso es lo más valioso”.

A recoger el premio acudió Martin Ondráček, redactor jefe del Departamento de Noticias de la Radiodifusión Checa y director del proyecto “Los nietos del Niño Jesús”, quien se pasó estos días atendiendo el móvil para recibir el agradecimiento de numerosos donantes y ancianos. En su discurso, Ondráček quiso destacar uno de esos bonitos mensajes que ha recibido.

“Lo que más recuerdo es un email corto que recibimos que decía: Buenos días, soy un fiel oyente de su radio, este año no estoy participando en “Los nietos del Niño Jesús”, pero a partir de este proyecto me he acordado de que tengo una tía de 91 años a la que hace 5 años que no visito, así que voy a ir a verla”.

Pero el éxito de “Los nietos del Niño Jesús” no es sino el reflejo del gran número de personas en Chequia que están dispuestas a ofrecer su tiempo y su dinero para ayudar a los demás, algo que se ha visto en otras actividades que se han llevado a cabo a lo largo del país.

De hecho, en el Día de los Donantes, que se celebró este martes, los checos multiplicaron casi por cuatro la cantidad donada el año pasado, como confirmó para la Radiodifusión Checa Lucie Mádlová, fundadora y directora de la Asociación de Responsabilidad Civil.

“Ahora mismo podemos confirmar que este año se ha recaudado más dinero que el anterior. Este año las donaciones han alcanzado una cifra de alrededor de un millón de euros”.

El mundo de las donaciones, al igual que otros sectores, se está viendo influido por la tecnología. Ahora, muchas organizaciones solidarias ofrecen pagos por Internet o pagos con tarjeta en sus propios establecimientos. Algo que también está cambiando en los últimos años es que ahora los donantes están más interesados en saber qué se hace con su dinero, como explica Klára Šplíchalová.

“Esto tiene relación con que la gente ahora no lleva consigo tanto dinero en efectivo. Ahora crecen los pagos con tarjeta y eso se proyecta también en las donaciones. Además, los donantes ahora se preocupan más por saber adónde va su dinero y en recibir algún tipo de factura sobre la donación en sí”.

En la actualidad, existen en la República Checa algo más de 2000 fondos solidarios y ONG, de las que 919 se encuentran en Praga. Las actividades de estas organizaciones, sumada a la solidaridad de empresas y particulares, lograron reunir el año pasado un total de 308 millones de euros.