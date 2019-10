Praga podría figurar en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro

La lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO está diseñada para advertir de las condiciones que amenazan las características por las cuales un monumento fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, y para motivar una acción correctiva. El casco histórico de Praga ahora está en peligro de figurar en la lista.

Según los comisarios de la UNESCO que visitaron Praga en la pasada primavera, la ciudad de Praga y el Estado checo no protegen los valores por los cuales la parte histórica de la ciudad fue incluida en el Patrimonio de la Humanidad.

La UNESCO critica por ejemplo la mala comunicación del Ayuntamiento de Praga, y la construcción de nuevos edificios de gran altura en la metrópoli que perturban el paisaje urbano, como afirma Josef Štulc de la sucursal checa de ICOMOS.

“La UNESCO solicitó que los edificios en la planicie de Pankrác no superaran los 70 metros. Para evitar esta regla, el desarrollador mandó construir un edificio en forma de una V”.

Según el ministro de Cultura, Lubomír Zaorálek, la UNESCO también expresó serias preocupaciones acerca de la próxima Ley de Construcción, que según los expertos no toma en cuenta las opiniones de los conservacionistas. El ministro agregó no obstante que no es probable que Praga sea incluida en la lista de monumentos amenazados en un futuro cercano.

“Habrá otro debate sobre el tema. Es posible que los resultados lleguen a la UNESCO el próximo año. No se trata de una situación inminente”.

El informe de la UNESCO indica que Praga es responsable de remediar esta situación. La manera en que la ciudad se enfrente a los problemas será evaluada por el Comité del Patrimonio Mundial en su sesión número 44 el próximo año. En caso de que se confirme que el valor mundial del centro histórico de Praga está amenazado, se considerará su posible inclusión en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

El Ayuntamiento de Praga está de acuerdo con las críticas de la UNESCO. En el futuro planea consultar con la organización la construcción de nuevos edificios en la metrópoli, como dice el vicealcalde de Praga, Petr Hlaváček.

“Estamos buscando una herramienta para identificar los proyectos importantes, para que nos comuniquemos con nuestros socios abiertamente, pero al mismo tiempo no los abrumemos con cada proyecto que tenemos”.

Según la portavoz del movimiento independiente Praha Sobě, Julie Kochová, es positivo que el informe de la UNESCO no mencione la eliminación del casco histórico del Patrimonio Mundial. Esta medida había sido sugerida anteriormente debido a la inactividad de la antigua coalición, que provocó dudas de la UNESCO sobre si la protección de los monumentos en Praga se tomaba en serio.

En la actualidad hay más de 50 lugares en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, como Viena, Liverpool y los templos bizantinos en Kosovo. Decenas de localidades fueron retiradas de la lista de monumentos en peligro. El valle del Elba, en Dresde, por otro lado, perdió su estatus de Patrimonio Mundial por completo.