Piden más apoyo de la Iglesia católica a víctimas de abusos

El cardenal checo Dominik Duka ha recibido una carta en la que sus autores piden que la Iglesia católica de la República Checa mantenga más diálogo y apoye a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia.

Los firmantes de la carta son 17 personas entre las que se encuentran tanto víctimas como otros fieles, periodistas y artistas, entre otros.

La petición la inició el documentalista Michal Štingl, quien considera que la Iglesia no está haciendo lo suficiente para resolver el problema. Además los autores de la carta añaden que existen muchas víctimas desconocidas que no hablan por miedo.

Según Štingl, todavía no ha conseguido una respuesta directa por parte de la Iglesia católica.

“He intentado varias veces mantener un encuentro con el Arzobispado, o con las diócesis donde se han dado problemas de este tipo. Pero no he recibido ninguna respuesta, no quieren hablar del tema”.

Una de las firmantes es Petra Panská, quien fue víctima de abusos. El sacerdote que abusó de ella fue condenado a tres años de prisión. No obstante, señala que la Iglesia nunca se disculpó con ella por lo sucedido.

Petra habló con la Radiodifusión Checa y explicó algunas de las secuelas que sigue teniendo a día de hoy.

“En mi caso, he desarrollado síndrome de estrés postraumático, trastorno de personalidad, depresión, y revivo en mi cabeza de una forma muy viva aquellos hechos traumáticos”.

Por su parte, el Arzobispado de Praga apunta que ya se han llevado a cabo encuentros con las víctimas de forma privada para disculparse y mostrarles su apoyo. Así lo indicó su portavoz, Stanislav Zeman.

“El cardenal ha recibido la carta, y ya ha quedado con algunas de las víctimas y sus familias. Siguiendo el consejo de los psicólogos, de forma discreta en privado con la víctima, y en algunos casos con sus familias también”.

Stanislav Zeman declaró que siempre que la Policía ha demostrado que los hechos realmente sucedieron, la Iglesia ha tomado cartas en el asunto y se ha puesto del lado de la víctima.