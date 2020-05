Nueva melodía para el órgano de campanas del Loreto de Praga

Más de 100 años ha tenido que esperar el carrillón del Loreto de Praga para hacer sonar una nueva melodía. Este instrumento, conocido también como órgano de campanas, no es sencillo de utilizar y no sobran adeptos que se dediquen a él.

Sin embargo, gracias al músico y experto en campanas y órganos Radek Rejšek, que cuida del carrillón del Loreto desde la llegada de la democracia a Checoslovaquia, ha sido posible. Ahora sus campanas emiten una nueva melodía.

Según dijo a la Radio Checa la curadora Markéta Baštová, uno de los motivos de mayor peso para que la música no se haya cambiado en tanto tiempo es la falta de personas con los conocimientos necesarios para utilizar este instrumento.

“Los que sabían cambiar la melodía o al menos se atrevían a intentarlo murieron, así que la tradición se perdió. Ahora intentamos renovarla”.

Además del propio sentido artístico y religioso que pueda tener instaurar una nueva canción en este santuario, renovar la tradición también es recomendable mecánicamente hablando, indica Baštová, ya que durante más de 100 años ha habido unas piezas de este órgano de campanas que han recibido más tensión que otras.

Pero no es la primera vez que se establece una nueva melodía en este lugar de peregrinación, donde está instalado el carrillón desde finales del siglo XVII. Baštová señala que hay documentos del siglo XVIII que hablan ya de estos cambios.

“Hasta ahora sonaba la melodía de 'Mil veces te saludamos', una canción de peregrinación mariana. Se supone que esa canción no se ha cambiado en los últimos 100 años. Pero no era la original, en los archivos encontramos que en el año 1744 el custodio franciscano del barrio de Hradčany se quejó, y dijo que era una vergüenza que la melodía no hubiera cambiado en los últimos tres meses”.

La antigua melodía ha sido sustituida por el himno barroco 'María, María', para lo que el músico Radek Rejšek tuvo que desmontar los cilindros y cambiar las clavijas para que suenen las notas adecuadas. Rejšek reconoce que fue un trabajo bastante duro y que se encontró con diversas dificultades.

El carrillón del Loreto tiene un juego de 27 campanas, y sobre la forma correcta de tocarlo, Radek Rejšek precisa que no se toca con los dedos como si fuera un piano, sino que se utiliza la mano entera para pulsar las palancas.

“El carrillón no se toca con los dedos, de hecho, sería imposible. Hay que usar toda la mano”.

El santuario de Loreto no es solo uno de los lugares más turísticos de la capital checa, sino que es uno de los principales centros de peregrinación mariana en Europa. Se encuentra situado en el distrito del Castillo de Praga, y el recinto consta de la Iglesia de la Natividad, un monasterio, la Santa Casa, inspirada en la del municipio italiano de Loreto y, por su puesto, destaca la torre del reloj con el carrillón en su interior.

Precisamente la Santa Casa es la parte más antigua del recinto. Su construcción comenzó en 1626 de la mano del arquitecto italiano Giovanni Orsi. Más tarde se añadirían el resto de los edificios.

El mecanismo del órgano de campanas fue obra del relojero praguense Petr Neumann y hoy en día se sigue manteniendo su funcionamiento mecánico, por lo que es necesario darle cuerda dos veces al día. La melodía puede escucharse una vez cada hora.