Nueva aplicación quiere fomentar el interés de los estudiantes por la Segunda Guerra Mundial

“Imágenes de la Guerra”, ese es el nombre de una nueva aplicación didáctica para profesores y estudiantes de secundaria, desarrollada por el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios. La aplicación viene en forma de un DVD y contiene sobre todo material cinematográfico, pero también textos y fotografías. Se centra en la época del Protectorado de Bohemia y Moravia, y tiene como objetivo enriquecer la enseñanza de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la historia checa, como dice el historiador y coautor de la aplicación, Čeněk Pýcha.

“Queremos mostrar a los estudiantes que cada imagen reconstruida tiene una historia, y que ellos también pueden involucrarse en el debate sobre la Guerra”.

La plataforma tiene dos partes principales. La primera parte titulada “Eventos” está dedicada a los acontecimientos claves de la historia checa, o más bien checoslovaca, entre los años 1938 y 1945. Los autores del proyecto seleccionaron eventos que se convirtieron en parte de la memoria nacional, y cuya importancia para la sociedad checa va más allá de la Segunda Guerra Mundial. Estos incluyen por ejemplo los Acuerdos de Múnich, la ocupación nazi de las Tierras Checas, el posterior establecimiento del Protectorado de Bohemia y Moravia, o el asesinato de Reinhard Heydrich y sus consecuencias.

La segunda sección titulada “Imágenes” es más experimental, y permite ver la Guerra desde otra perspectiva, utilizando el medio cinematográfico. La Segunda Guerra Mundial es representada a través de conjuntos de imágenes que quizás no tienen un alto valor histórico, pero que visualizan el contexto de los acontecimientos claves de la memoria nacional, como explica el historiador Jaroslav Pinkas del Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios.

“Se pueden encontrar imágenes de la guerra no solo de tanques y la estética militar que es fascinante, sino imágenes que retratan la complejidad y la contrariedad de la guerra en general”.

La sección “Imágenes” está dividida en ocho capítulos con temas como burocracia, trabajo, uniformes, heroísmo, transporte, masa y cuerpo. Este último capítulo describe cómo se representaban las masas en el pasado y cómo la propaganda nazi aprovechaba la sensualidad. Un documental de la colección muestra por ejemplo el énfasis de la propaganda en el valor estético del cuerpo femenino.

Otro documental creado a principios de los años 60 ofrece imágenes de prisioneros de los campos de concentración marchando al trabajo. Ambos recortes están conectados por la uniformidad de las masas, que tenía un papel evidente en la sociedad de aquel entonces.

El concepto innovador de la aplicación didáctica por supuesto recibe también críticas. El historiador Jaroslav Pinkas, no obstante, defiende el enfoque de los autores.

“Esto nos pasa todo el tiempo, y no solo en relación con la aplicación. Nos enfrentamos a críticas sobre todo en cuanto al retrato del totalitarismo comunista, de los años 50, la resistencia. Algunos dicen que relativizamos el pasado. Pero nosotros no relativizamos nada, solo investigamos la historia. Hay diferentes opiniones en el público que entran en conflicto, lo que es la esencia de la controversia. Pero eso no significa que las opiniones sean de igual relevancia”.

El proyecto surgió con el apoyo del Ministerio de Educación y los Fondos Europeos. Está disponible de forma gratuita para todos los usuarios.