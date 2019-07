Notable descenso de los fallecidos por cáncer de colon en Chequia

La lucha contra el cáncer de colon y de recto en la República Checa ha hecho grandes progresos en los últimos años, principalmente gracias a un buen trabajo de prevención.

En cifras, a día de hoy mueren en el país un 30% menos de personas por esta enfermedad que hace diez años. Además, los casos se descubren en estadios más tempranos que en el pasado, ya que desde hace casi 20 años existen controles regulares para las personas mayores de 55 años.

Sin embargo, en el pasado no existían estos exámenes regulares. Es el caso de Marie Ředinová, una paciente a la que el médico le diagnosticó cáncer de colón después de sufrir dolores durante un largo periodo de tiempo.

“Tenía un dolor durante mucho tiempo en la zona del coxis que no podía explicar. Si hubiera sabido lo que sé ahora, se me habría ocurrido que me podría estar creciendo un pólipo”.

Además, desde hace cinco años, las aseguradoras médicas envían cartas a todos los pacientes mayores de 50 años recordándoles que deberían hacerse una prueba de cribado para prevenir el cáncer de colon y de recto.

Estas pruebas detectan a tiempo una gran cantidad de casos, como explica para la Radiodifusión Checa Miroslav Zavoral, director del Hospital Central Militar de Praga y encargado del programa de prevención.

“Cada año llevamos a cabo unas 30 000 colonoscopias y extirpamos pólipos a entre 10 000 y 15 000 personas. Estos pólipos pueden acabar provocando cáncer”.

El Ministerio de Salud está planeando que las pruebas sean gratuitas desde los 50 años, en lugar de los 55 actuales. Una idea que apoya Miroslav Zavoral, pues señala que a partir de los 45 años es la edad más probable para desarrollar pólipos.

“Hasta que el pólipo adenomatoso se convierta en cáncer pueden pasar 10 o 15 años, es decir, a estos pacientes se les podrían estar desarrollando los pólipos especialmente desde los 45 años”.

No obstante, desde el Instituto de Información Sanitaria, su director Ladislav Dušek insiste en que la gente todavía subestima este problema, y solo la mitad de la población de riesgo acude a hacerse las pruebas.

“Estamos hablando de alrededor de 1.3 millones de personas que son población de riesgo y no se han hecho una prueba de detección”.

Para el ministro de Salud, Adam Vojtěch, es importante encontrar la manera de llamar la atención de los pacientes para que las invitaciones que reciben por carta sean más efectivas. De hecho, tras la primera carta, solo el 20% va a hacerse las pruebas.

“Tenemos que ver cómo hacer que estas invitaciones llamen la atención de verdad, porque está claro que si leen un texto que no les interesa, lo van a tirar”.

La prevención es vital para salvar la vida de los pacientes, tal y como demuestran las estadísticas. En estos últimos diez años en los que ha bajado la mortalidad, los exámenes regulares han permitido descubrir 113 000 casos de riesgo donde se le extirparon los pólipos al paciente.

Cuando se descubre a tiempo, el cáncer de colon tiene una supervivencia del 90%, por lo que es a día de hoy uno de los tipos de cáncer más controlados en fase temprana. Pero si se descubre en un estadio tardío, la supervivencia a cinco años baja hasta el 13%.