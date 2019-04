Nieta del autor de Topito pierde los derechos legales

Topito apareció por primera vez en una película de 1956 titulada “Topito y los pantalones”, (How the Mole Got his Trousers), intentando aportar algo de color y alegría a la infancia de los niños como aseguraba Zdeněk Miler, quien se inspiró en una madriguera de estos animales que abundan en los parques de Praga.

La película ganó un León de Plata en Venecia un año después y desde entonces se ha convertido en uno de los personajes de dibujos animados más queridos de todo el mundo.

Sin embargo, cuando su creador Zdeněk Miler murió en 2011, se desató una disputa entre sus descendientes sobre los derechos de autor de Topito. En el fallo emitido la semana pasada, la Corte Suprema de Praga confirmó una apelación de Milena Fischerová, autorizada para administrar el trabajo de Miler en 2006.

Fischerová impugnó el contrato en el que Miler otorgó los derechos de autor a su nieta en septiembre de 2011, justo dos meses antes de su muerte. Según la última sentencia judicial, que es legalmente vinculante, la nieta de Miler no posee los derechos de los artículos coleccionables de Topito y no está autorizada a conceder licencias para su producción.

El abogado defensor de la Fischerová, Jiří Matzner, habló después de la sentencia:

“Las compañías (propiedad de Karolína Milerová) están ofreciendo productos que no tienen derecho a vender o distribuir. Si continúan haciéndolo, actuarán de manera ilegal, porque estos productos están representando al personaje de Topito. Así que deberían dejar de venderlos inmediatamente”.

Tras la muerte de su abuelo en 2011, Karolína Milerová estableció la Compañía Topito sobre la base del contrato entre ellos. Hoy en día, una amplia gama de productos Topito, desde juguetes de peluche hasta ropa de cama, están disponibles en las tiendas. Algunos tienen licencia dicha compañía, mientras que otros están sujetos al contrato firmado por Fischerová durante la vida de Miler.

Milerová dijo que no estaba segura de cuáles serían sus próximos pasos:

“Hice todo lo que pude para defender el acuerdo. No puedo influir en el hecho de que no se defendió legalmente. Trataré de proteger a mis socios y haré todo lo posible para minimizar las pérdidas".

La disputa sobre los derechos de autor de Topito probablemente no terminará con este veredicto. Se espera que comience un nuevo proceso legal en el que participen otros descendientes de Zdeněk Miler, que exigen una parte de los beneficios obtenidos por la compañía de su nieta.

Se estima que los beneficios totales de este personaje animado ascienden a más de 7 millones de euros.