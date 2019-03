Musulmanes de Praga rechazan llamamiento de su líder para que se armen

Leonid Kushnarenko, el nuevo presidente de la comunidad musulmana de Praga, publicó en su perfil de Facebook un video en checo, en el que reacciona a los sucesos ocurridos en Nueva Zelanda invitando a los hombres de su congregación a proteger su salud y propiedades con armas de fuego.

El ministro del Interior de la República Checa, Jan Hamáček, condenó las palabras del líder musulmán de Praga y pidió a la Policía que tome cartas en el asunto, tal y como indicara a la Radiodifusión Checa.

“Supongo que la Policía de la República Checa pedirá a este señor explicaciones. En caso de que haya cometido una infracción con su mensaje en Facebook, se aplicará todo el peso de la ley. Desde mi punto de vista exhortar a la gente para que de manera masiva se arme no conduce a nada bueno. Condeno lo que este señor ha hecho. Estoy seguro de que la Policía sabe de qué manera debe reaccionar”.

La semana pasada un hombre mató sistemáticamente a 50 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda. El politólogo checo Jan Charvát, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina sostuvo que las declaraciones de Kushnarenko son torpes y pueden incrementar la tensión.

“Esta declaración se recibirá siempre como torpe. A la vez que de manera muy fuerte puede incrementar la tensión que existe. No se trata de una violación de la ley, pero insisto en que no ha sido afortunado decir algo semejante”.

Miembros de la comunidad musulmana de Praga se distanciaron de las declaraciones de su líder Leonid Kushnarenko, y condenaron sus palabras. De acuerdo con Charvát los musulmanes disponen de varias agrupaciones en Chequia organizadas de manera compleja.

“Tengo entendido que la organización de la comunidad musulmana en la República Checa es muy complicada. Existen varias agrupaciones y ninguna puede hablar en nombre de la mayoría de los musulmanes checos”.

El politólogo Jan Charvát considera que las declaraciones de Kushnarenko no ofrecen una postura que se pueda generalizar en relación con los musulmanes en Chequia. Desde su punto de vista éstos buscan pasar desapercibidos, como cualquier otra minoría. No obstante, lo ocurrido no debe menospreciarse y es legítimo que la Policía se interese por lo sucedido, insistió Charvát.

“Los organismos de seguridad no pueden hacerse de la vista gorda en estos casos. Por supuesto que no se puede descartar que semejante llamamiento sea escuchado por alguna persona y ésta opte por radicalizarse. Y desde este punto de vista la Policía Checa debe actuar”.

En declaraciones al portal Deník N, Leonid Kushnarenko explicó que había publicado el mencionado video debido al ambiente anti-musulmán que se siente en la sociedad checa. Aseguró que se trata de un acto de prevención para persuadir a cualquier perturbado que quiera hacer el mal en alguna mezquita.