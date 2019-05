Música en ayuda a Sri Lanka

Los Centros Checos y Cáritas de la República Checa acordaron organizar este sábado en Praga un concierto con el fin de ayudar a las familias de las víctimas de los ataques terroristas ocurridos en Sri Lanka el 21 de abril pasado. Así, los recursos recaudados en el concierto serán enviados a ese país asiático.

El secretario general de Cáritas checa, Jakub Líčka, recalcó que no vacilaron ni un instante en aceptar participar en la organización de este evento.

“La propuesta de los Centros Checos para organizar conjuntamente este concierto la aceptamos de inmediato, porque esta actividad tiene gran significado. Porque un concierto benéfico representa un instrumento tradicional para unir la cultura, una vivencia emocional con algo provechoso. Porque el dinero recaudado en el concierto será entregado a las familias damnificadas en Sri Lanka”.

El concierto estará a cargo de la Orquesta Filarmónica Bohuslav Martinů de Zlín, bajo la batuta de Debashish Chaudhuri, director indio residente en la República Checa. Serán interpretadas obras de Dvořák, Beethowen y Elgar, así como los himnos nacionales de la República Checa y Sri Lanka. El precio de las entradas comienza en 27 euros, pero no hay ningún límite a las contribuciones financieras voluntarias.

El auspicio de esta actividad lo asumió el ministro de RR.EE., Tomáš Petříček, quien recalcó que “el concierto es una confirmación de que a los checos no nos es indiferente lo que ocurre en el mundo. El evento se hace en recuerdo de aquellos que fallecieron durante los brutales ataques o fueron heridos de gravedad. Es una expresión de solidaridad y de apoyo al pueblo de Sri Lanka en estos difíciles momentos”.

Jakub Líčka, de Cáritas de la República Checa sostuvo que lo fundamental desde su punto de vista es la solidaridad que será transmitida a través de ese evento.

”El dinero que se recaudará por el concierto no es lo más importante, aunque también tiene su peso. Puede ser que reunamos poco dinero o al contrario, que recaudemos una suma elevada. Pero lo fundamental es transmitir un mensaje de solidaridad al pueblo de Sri Lanka, organizar una actividad como la nuestra y dar a saber que incluso en momentos cuando se produce un ataque tan brutal, cuando entre las víctimas hay hombres, mujeres y también niños, personas indefensas ante un ataque terrorista, que no están solos. Que aunque no logremos prevenir semejantes atentados, sí podemos solidarizarnos con las personas que los sufrieron, enviar una señal de que pensamos en las víctimas y en sus familias, que rezamos por ellos, y que estamos aquí para ayudarles”.

El concierto tendrá lugar en la sala de congresos del hotel Hilton, en la capital checa a partir de las 19 horas y está abierto al amplio público.

En momentos cuando todo el mundo cristiano celebraba a finales de abril el Domingo de Pascua, en Sri Lanka tuvieron lugar varios atentados terroristas contra tres iglesias llenas de creyentes y tres hoteles de lujo. Los ataques se cobraron la vida de unas 250 personas, incluidos turistas extranjeros, otros centenares de ciudadanos fueron heridos de gravedad.