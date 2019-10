Muere Vlasta Chramostová, una de las mejores actrices del siglo XX

Vlasta Chramostová fue considerada por la crítica como una de las mejores actrices checas del siglo XX. Veinte años actuó en el Teatro de Vinohrady, y más tarde también en el Teatro Nacional. Desempeñó varios roles igualmente en el cine, actuando por ejemplo en la película de culto del director Juraj Herz ‘El Incinerador de Cadáveres’, de 1968. No obstante también casi 20 años le estuvo prohibido actuar, por haber condenado la invasión a Checoslovaquia de las Tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968. Como recordara Chramostová cierta vez en la Radio Checa, le tocó vivir tres vidas.

”He vivido una vida de actriz joven, luego me tocaron 20 años de vida en la disidencia y más tarde todavía, desde noviembre de 1989, experimenté años de retorno. Y tuve la frescura y el coraje de regresar al teatro”.

En lo que respecta al cine, el mayor número de películas las rodó Chramostová en las décadas de los 50 y los 60. Durante la normalización fue obligada a retirarse de los escenarios y el cine y para sobrevivir se dedicó con su esposo, el camarógrafo Stanislav Milota, a fabricar y vender lámparas. A la vez trabajaron los dos para la disidencia, creando en su apartamento ‘un teatro en casa’. Sus colegas, entre ellos la actriz Eva Salzmannová, recuerdan que fue una persona muy fuerte y honesta.

”Lo característico de Vlasta Chramostová era que, a pesar de todos los golpes que le deparó el destino, y no me refiero solamente a la opresión política, ella lo enfrentó todo con una fuerza increíble. E incluso fue capaz de reaccionar con humor a determinadas situaciones que no eran nada agradables”.

El acto del último adiós a la actriz Vlasta Chramostová tendrá lugar el próximo lunes 14 de octubre en la sede histórica del Teatro Nacional de Praga. Tendrá además un funeral con honores estatales lo que, de acuerdo con el ministro de Cultura, Lubomír Zaorálek, se desprende del propio hecho de que el acto de la última despedida es organizado por una institución estatal pública, el Teatro Nacional.

”El Teatro Nacional dio a entender que asumía con honor la organización del último adiós y del funeral de Chramostová. La dirección del teatro está convencida además de que le corresponde hacerlo. He hablado con ellos y lo hemos acordado así. En caso de que necesiten ayuda, lo debatiremos en el Gobierno y estoy convencido de que haremos lo necesario”.

En torno al funeral de la actriz surgieron amplios debates ya el domingo, al ser publicada la triste noticia sobre su fallecimiento. El jefe del Tribunal Constitucional, Pavel Rychetský, dijo entonces que Chramostová, a la que conocía de la disidencia, merecería un funeral con honores estatales por su valentía y por haberse mantenido firme en sus posturas políticas a pesar de tener que ofrendar a cambio su carrera profesional.

”Era una gran personalidad que para conservar su honradez y su moral, no vaciló en abandonar su prometedora carrera artística”.

A ello reaccionó el presidente de la República, Miloš Zeman, quien criticó en las emisiones de la radio Frekvence 1 a Rychetský y dijo que este no debería inmiscuirse en asuntos que no le competían.

”No tengo nada en contra de que el funeral de Vlasta Chramostová se haga con honores estatales. Pero Pavel Rychetský no está facultado para decidir sobre esa cuestión. Me parece que Rychetský se mete mucho últimamente en la política, lo que no le corresponde. Por otro lado no se dedica debidamente a su trabajo en el Tribunal Constitucional”.

Como recordara el director del Teatro Nacional de Praga, Jan Burian, Vlasta Chramostová volvió a actuar en ese escenario inmediatamente después de los cambios democráticos en el país y se quedó hasta el año 2010. Por última vez se desempeñó allí en la obra ‘Abuela’, basada en la novela del mismo nombre de la popular escritora checa del siglo XIX, Božena Němcová. En 2015 la actriz fue inscrita en el ‘Salón de Honor’ del Teatro Nacional de Praga.

En el cine Vlasta Chramostová actuó por última vez en la película ‘La Retirada’ (Odcházení), del año 2011, basada en la obra de teatro del mismo nombre del dramaturgo y expresidente checo, Václav Havel, quien también dirigió el rodaje.