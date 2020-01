Ministro de Salud: “Por ahora el coronavirus no supone un gran peligro para nuestros ciudadanos”

El coronavirus de Wuhan sigue expandiéndose y causando víctimas mortales en Asia, mientras que en Europa este martes se ha confirmado un caso en Alemania que se suma a los ya existentes en Francia.

Hay que ser precavidos, pero la situación en el continente europeo todavía parece lejos de ser peligrosa. Este es el mensaje que transmitió este lunes en la Televisión Checa el ministro de Salud, Adam Vojtěch.

En opinión de Vojtěch, las medidas de precaución presentadas en los últimos días son suficientes, y añade que alarmar a la población más de lo necesario traería malas consecuencias.

“No podemos subestimar esto, y creo que no lo hacemos. Pero no me gusta que se presente de una forma que desata el pánico, porque la gente me escribe y está muy confusa. Hay que ser conscientes de que existe un problema, pero que por ahora afecta principalmente a China. Y desde el punto de vista epidemiológico no podemos decir por el momento que suponga un gran peligro para nuestros ciudadanos”.

No obstante, el ministro de Salud dejó claro que si llega a declararse un caso del coronavirus de Wuhan en Chequia, nos encontraremos ante un escenario diferente en el que el Gobierno tomaría medidas más estrictas.

De los casos que se están investigando en territorio checo actualmente, ninguno ha dado positivo hasta el momento.

El Centro de Protección Biológica de Těchonín

Si el virus llegase a la República Checa, el país cuenta entre sus instalaciones con un hospital militar enfocado en estas cuestiones que está considerado de los más modernos de Europa. Se trata del Centro de Protección Biológica de Těchonín, en los montes Orlické.

Los primeros casos de cualquier virus considerado peligroso irían dirigidos al departamento de enfermedades infecciosas del hospital Bulovka de Praga. Pero en caso de que el número de infectados superase la capacidad de dicho centro médico, el hospital militar de Těchonín entraría en acción, como señaló para la Televisión Checa el director de este Centro de Protección Biológica, Michal Kroča.

“Estamos preparados para poner en marcha nuestras instalaciones en un plazo de 12 horas si fuera necesario. Este hospital cumple con las más altas exigencias en el marco de la seguridad biológica, es decir, el aislamiento de pacientes y evitar el contagio de enfermedades”.

Este centro cuenta con su propio laboratorio para estudiar a los pacientes ingresados con la mayor rapidez posible, apunta Zbyněk Valenta, jefe médico de este hospital militar.

“En este centro podemos analizar las muestras biológicas que extraemos a los pacientes para obtener toda la información hematológica, bioquímica y microbiológica”.

El Centro de Protección Biológica de Těchonín comenzó a construirse a finales de los años 60 especialmente para contener sustancias biológicas peligrosas, por lo que cuenta con gruesas paredes de hormigón. Este hospital militar tiene preparadas ocho camas para pacientes con necesidad de cuidados intensivos y 20 camas para pacientes regulares.