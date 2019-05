Mario Vargas Llosa: La literatura nos hace ciudadanos del mundo

“La verdad es que siempre es estimulante llegar a un país lejano del propio y encontrar un Instituto Cervantes, que es un foco de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia”

Copado hasta el último lugar, el auditorio del Instituto Cervantes de Praga se quedó pequeño ante el interés que despertó entre estudiantes y profesores la charla con el escritor Mario Vargas Llosa el viernes.

Las palabras iniciales del Premio Nobel de Literatura estuvieron dedicadas al Cervantes, esa institución que como bien indicara se dedica a difundir por el mundo todo lo relacionado con el idioma español y las tradiciones de las naciones que lo hablan.

“La verdad es que siempre es estimulante llegar a un país lejano del propio y encontrar un Instituto Cervantes, que es un foco de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia. Un foco que sirve para difundir por el resto del mundo todo lo que está vinculado a nuestra lengua. En fin, es siempre una experiencia estimulante”.

La traductora checa Anežka Charvatová, experta en literatura latinoamericana, tuvo a su cargo la conducción de la charla, y su primera pregunta se refirió a la repercusión de la literatura en la sociedad actual.

“Yo creo que la literatura, sin ninguna duda, tiene un efecto, y creo que es muy importante en una sociedad, en el mundo, en la vida, aunque sea muy difícil de medir, y creo que es una influencia que no se puede predeterminar. Y deja una huella que es muy importante como efecto de la lectura, deja una huella en nuestras conductas, en nuestra manera de ver el mundo”.

De acuerdo con Vargas Llosa, uno de los grandes aportes de la literatura es que despierta en los lectores el espíritu crítico respecto al mundo que nos rodea.

“La literatura nos “desprovincianiza” muchísimo a los lectores, nos hace ciudadanos del mundo, nos permite descubrir qué parecidos somos, aunque haya muchas diferencias entre nosotros. Pero quizás la huella más importante que deja la literatura, la buena literatura, es que despierta en nosotros un espíritu crítico respecto al mundo tal como es”.

La sociedad actual se enfrenta a un gran desafío que Vargas Llosa denomina la revolución de las pantallas. Los jóvenes pasan muchas horas del día pegados a las pantallas de celulares, tabletas y computadoras, lo que traerá un resultado que todavía desconocemos. No obstante, el escritor es optimista y subrayó en el mundo se publica gran cantidad de libros y se lee mucho, como nunca antes.

“La cultura de nuestro tiempo es una cultura en la que los libros parecen haber retrocedido porque las imágenes han tomado el gran protagonismo de la vida cultural. La gran revolución de las pantallas, de las comunicaciones. Sin embargo, nunca en la historia se han publicado tantos libros como en nuestra época, nunca ha habido tanta gente que lea como en nuestro tiempo. Hoy día, el público lector, potencialmente lector, se ha multiplicado de una manera vertiginosa en comparación con el pasado”.

A pesar de las diversas amenazas, producto de nuevas tecnologías y experimentos, los libros no han desaparecido, y definir a los lectores de hoy resulta complicado, porque topamos con una tendencia de literatura fácil, sencilla, pero al mismo tiempo hay lectores muy experimentados.

“Los libros no han desaparecido y yo tengo la esperanza de que no desaparezcan. Ahora, los lectores leen libros menos complicados, libros que son un desafío. Se tiende a hacer una literatura más fácil, menos compleja, menos difícil. También podría ocurrir que los lectores están más experimentados con el libro difícil. El libro que parecía difícil hace unos años hoy no nos parece tan difícil, nos parece más fácil. Hay una cultura literaria que nos ha adiestrado mucho mejor, hay una literatura experimental que siempre está viva, aunque sea una literatura muy marginal”.

Mario Vargas Llosa asistió a la edición número 25 de la Feria del Libro de Praga que concluyó este domingo. Fue el invitado estelar de la jornada en la que este año la literatura de América Latina fue el huésped de honor.