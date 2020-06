Marie von Ebner- Eschenbach escribía en alemán, pero provenía de la antigua familia noble de los Dubský de Třebomyslice, asentada cerca de la ciudad morava de Kroměříž. A los dieciocho años se casó con el oficial austriaco Moritz von Ebner-Eschenbach. En su obra, Marie destacaba los problemas sociales de su época. En los años 1910 y 1911 fue nominada al Premio Nobel de Literatura. Fue la primera mujer de la historia en recibir el doctorado honoris causa de la universidad de Viena. Se interesaba por temas políticos y se dedicaba a los niños, aunque no tenía hijos propios.

En países de habla alemana, Marie von Ebner-Eschenbach es considerada una escritora notable del siglo XIX, no obstante, en su tierra de origen no goza de la misma fama. Y eso a pesar de que la mayoría de los numerosos cuentos y otras obras que escribió se desarrollan en su Moravia natal. Los expertos opinan que la razón por la que Ebner-Eschenbach no es tan reconocida en el contexto checo es porque escribía sus obras en alemán. La escritora murió en Viena el 12 de marzo de 1916. De acuerdo con sus deseos, fue enterrada en la tumba familiar de los Dubský en Zdislavice.

El proyecto de ilustraciones “Mujeres checas que hicieron historia” se ha inspirado en el 100 aniversario de la legalización del voto para las mujeres checoslovacas en 1920 y el 200 aniversario del nacimiento de la escritora Božena Němcová. Se trata de un proyecto en el que colaboran los Centros Checos, los estudiantes de la Facultad de Diseño y Arte Ladislav Sutnar de Pilsen, coordinados por Renáta Fučíková, y Radio Praga Internacional.