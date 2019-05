Mariana Enríquez: Las literaturas de América Latina van más allá del realismo mágico

A Mariana Enríquez se le sitúa en lo que hoy se conoce como la “nueva narrativa argentina” y durante su paso por Praga, donde asistió a la feria El Mundo del Libro comentó, entre otras cosas, que la literatura de América Latina va mucho más allá de aquella época del realismo mágico.

“Creo que el realismo mágico fue una gran idea de cómo vender esa literatura exuberante de generaciones… con un trabajo de lenguaje en particular, muy apegada al realismo donde pasaban cosas extrañas y se le puso realismo mágico. Fue una decisión editorial hacerlo y venderlo así y como el principal representante es un gran escritor, Gabriel García Márquez que ganó el Nobel, quedó absolutamente establecido con ese nombre. Pero tampoco me parece algo tan complicado, la persona que verdaderamente tiene interés, puede leer la literatura latinoamericana más reciente y va a ver el quiebre”.

La obra de Gabriel García Márquez fue y es de proyección universal. En determinado momento la creación literaria de Latinoamérica llegó a identificarse casi que exclusivamente con él, pero Mariana Enríquez detalla para Radio Praga que en esa inmensa región existen tradiciones muy diferentes.

“A los escritores nos queda muy lejos por muchos motivos, primero porque el realismo mágico es un fenómeno mucho más del norte de Sudamérica, se dio de una manera bastante diferente con escritores que tienen otras tradiciones. Si tuviera que nombrar a escritores de Sudamérica mucho más apegados en esa época al realismo mágico tenemos: al chileno Donoso, que es un escritor totalmente diferente, exuberante y muy oscuro; en Montevideo a Juan Carlos Onetti, que está muy influenciado por Faulkner, y en Argentina un escritor más moderno como fue Julio Cortázar, cuando digo más moderno me refiero a más experimental. En el momento de auge del realismo mágico no era homogéneo, yo creo que el realismo mágico en sí es Gabriel García Márquez, no la literatura latinoamericana”.

La tarea de llevar sucesos reales a la literatura sigue cautivando a muchos escritores. De acuerdo con Mariana Enríquez eso pasa mucho con escritores estadounidenses y aparece cada vez más entre los autores latinoamericanos.

“Leo mucha literatura norteamericana porque me interesa mucho el trabajo que hacen con la incorporación de lo real en lo literario, en América Latina también pasa, pero creo que hay algo de la crónica y el periodismo en la literatura del nuevo mundo. Generalizando que a los escritores les resulta muchísimo más fácil ese tipo de hibridaciones, como si hubiera una relación -lo digo con todo respeto- menor respeto por lo literario, diciéndolo en el mejor sentido. Lo literario ya no es tan académico, está más cerca del cine, del periodismo y de la vida cotidiana”.

Un apartado que no pierde actualidad en los debates literarios es el capítulo dedicado a lo que ha llegado a catalogarse como literatura femenina. Mariana Enríquez mantiene una actitud clara y firme en este sentido.

“Respecto a la literatura femenina, creo que no existe, lo que sí existe es literatura escrita por mujeres que actualmente para mí tiene pros y contras. Cuando hablo de pros y contras me refiero a que este es un momento de gran visibilidad de las mujeres, entonces hay una enorme búsqueda de literatura escrita por mujeres. Lo que termina ocasionando esta ansiedad por las mujeres es que cuesta mucho decirle a una mujer que su libro es malo, y a mí eso me divierte mucho, porque quiero que me digan que mi libro es malo si en realidad lo es, y también quiero que mi libro lo publiquen por ser bueno y no porque yo soy mujer”.

Las mujeres al igual que los hombres se desempeñan en diversas profesiones y labores, a veces mejor o peor, y no se sienten forzadas a dar explicaciones o a justificarse. Mariana Enríquez hace énfasis en que hay libros buenos y malos, ya sean de hombres o de mujeres.

“Me parece que hay una diferencia muy evidente entre un discurso impuesto de cómo es la literatura femenina, que tiene que ver con cierta literatura que se escribe para mujeres y es muy popular, tiene que ver con las novelas de romance, las novelas eróticas, etc. Y después lo que realmente escriben las mujeres que suele ser bastante brutal y son muy buenas para el género, son muy exitosas. Esa es otra cuestión J. K. Rowling, Elena Ferrante, son bastante agudas, así que me parece que hay una diferencia entre lo que se espera, que es mucha suavidad, y lo que terminan ofreciendo que es mucho filo, todo lo contrario. Me parece importante empezar a desarticular esas cuestiones de, bueno son mujeres, qué cosa tan rara mujeres que escriben, y que tengamos que hablar de eso y que por fin podamos hablar de nuestros libros, porque nadie pregunta a los varones cómo hacen para escribir”.

Mariana Enríquez, es oriunda de Buenos Aires, y egresada de la Universidad Nacional de La Plata en Comunicación Social. Trabajó como periodista en diferentes medios de comunicación de su país, en prensa escrita y en radio. Su primer novela Baja es lo Peor la escribió cuando tenía 21 años.