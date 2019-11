Marco Aguiriano: “Hay falta de costumbre de gobiernos de coalición en España”

El grupo de Amigos de la Cohesión se reunió recientemente en Praga para debatir el marco financiero presupuestario para el periodo de 2021 a 2027. Los 17 países que componen esta agrupación tienen el objetivo de que las condiciones socioeconómicas de las distintas regiones de la Unión Europea converjan hasta igualarse.

En representación de España, acudió a esta reunión Marco Aguiriano, secretario de Estado español para la UE, quien entre diversos temas, habló para Radio Praga Internacional sobre la actualidad de la política española.

El pasado 10 de noviembre se celebraron elecciones generales en España, las segundas este año, debido a que los partidos políticos no consiguieron llegar a ningún acuerdo en las rondas de contacto previas.

Aunque tras estas segundas elecciones ya existe un preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, la aritmética parlamentaria plantea una situación muy complicada a la hora de conseguir apoyos.

Marco Aguiriano resalta que, a diferencia de otros países, en España todavía no existe una tradición de gobiernos de coalición a nivel nacional.

“Hay falta de costumbre de gobiernos de coalición a nivel nacional en España, sí lo hay a nivel autonómico o a nivel local. En segundo lugar, hay unas disposiciones constitucionales que prevén, probablemente para evitar largas inestabilidades, que después de un tiempo prudencial reglado por la Constitución no se quede un gobierno en funciones durante un año y medio, o casi, como puede haber sido el caso en Bélgica hace poco. O cuatro meses negociando gobierno como en Alemania. En España, después de un tiempo relativamente corto se constata que no hay acuerdo y hacemos elecciones”.

Por otra parte, el otro tema de actualidad en la política española es el conflicto catalán, del que se hace eco con frecuencia también la prensa internacional.

El secretario de Estado español para la UE está de acuerdo en que es fundamental iniciar un diálogo entre Cataluña y el Gobierno de España, pero considera que es el presidente de la Generalitat el primero que no se está mostrando dialogante.

“Los que tienen que iniciar un diálogo definitivamente son los que ostentan la responsabilidad del Gobierno autónomo de Cataluña, la Generalitat y su presidente, Quim Torra, que no habla con las demás fuerzas políticas también representadas en el Parlamento de Cataluña, que en voto popular representan más que la coalición de Gobierno. El Gobierno catalán tiene una mayoría parlamentaria que no se corresponde con una mayoría social”.

Aguiriano insiste en que el sistema electoral permite que el actual Gobierno de la Generalitat acumule los suficientes escaños para ejercer dicha función, pero que, sin embargo, obvia que existe un porcentaje mayor de ciudadanos que desean otra Cataluña y que creen que el diálogo es posible.

“De momento lo que hacen es gobernar única y exclusivamente para los que les han votado, y con un tema único, que es la independencia. Ni hablan con el resto de Cataluña, es más, se permiten hablar en nombre de toda Cataluña, cuando no la representan. Ese es el primer diálogo que exigimos, cuando lleguen a propuestas y situaciones que sean compartidas por dos tercios de su Parlamento, tal y como pide su Estatuto de autonomía, y las presenten a nivel nacional serán escuchadas y debatidas con la mayor objetividad posible, se lo aseguro. Y además, con muchas ganas de buscar soluciones comunes apoyadas por grandes mayorías”.

Marco Aguiriano apunta que los cambios en la Constitución requieren de grandes mayorías. Siguiendo los cauces democráticos, siempre es factible dialogar, según indica.

“Y la Constitución y la ley se pueden cambiar. ¿Cómo? Democráticamente, por las disposiciones que están regladas en la Constitución y en las leyes aplicables. Con mayorías y democráticamente, no ilegalmente, no imponiendo en nombre de una minoría, y sobre todo, no dejando de condenar la violencia que todos hemos visto en las últimas semanas”.

Periodistas de todo el mundo han hablado en las últimas semanas de las tensiones en Cataluña, y las comparaciones son inevitables. Tanto independentistas como medios extranjeros han ofrecido paralelismos con otros estados como, por ejemplo, Escocia.

Pero el secretario de Estado para la UE señala que se han hecho algunas tergiversaciones históricas, ya que Cataluña no era de por sí una entidad independiente.

“Cataluña nunca fue independiente. Cataluña era una de las partes del Reino de Aragón, que con su unión con el Reino de Castilla configuró a finales del siglo XV lo que es la España actual. Por tanto, no es ni mucho menos una situación comparable a todas las situaciones que se quieren comparar. Háblese de Escocia, que sí que tuvo entidad propia e independencia en su día”.

Ahora España se enfrenta a diversos retos internos, entre los que la formación de un nuevo Gobierno y la situación en Cataluña aparecen irremediablemente unidos. Ya que los partidos independentistas, a los que no les ha ido mal en las recientes elecciones generales, pueden con su apoyo o su abstención tener las llaves para el establecimiento del próximo Gobierno.