Manifestación en la Planicie de Letná

Preguntas y respuestas

¿Por qué tiene lugar la manifestación?

Los manifestantes piden la dimisión del primer ministro Andrej Babiš. Protestan contra su supuesto conflicto de intereses. Les molesta el hecho de que la empresa Agrofert reciba enormes subsidios de los fondos europeos. Hasta 2017, Andrej Babiš era el propietario de la empresa y luego la transferió a fondos fiduciarios.

Los manifestantes están convencidos de que el primer ministro Babiš todavía influye en la asignación de subsidios para dicha compañía. Los auditores de la Comisión Europea están investigando sospechas similares. Su investigación aún no se ha cerrado oficialmente, pero los informes preliminares muestran que la República Checa puede verse obligada a devolver miles de millones de coronas de los subsidios.

Otra razón para la protesta es la sospecha de que Andrej Babiš está tratando de influir en el proceso penal en curso. La policía sospecha que Babiš cometió fraude con los subsidios. El día después de que la policía propuso a la Fiscalía presentar una acusación en abril, el ministro de Justicia fue cambiado. Los manifestantes lo ven como un claro intento de intervenir en la investigación y exigen la renuncia de la nueva Ministra de Justicia, Marie Benesova.

¿Cómo responde el primer ministro Andrej Babiš a las demandas?

El primer ministro Andrej Babiš rechaza todos los cargos. Destaca que ni la investigación checa sobre el supuesto uso indebido de las subvenciones ni la auditoría europea se han completado. Babis está convencido de que no ha infringido ninguna ley ni regla. Ve una campaña de propósitos especiales detrás de las acusaciones y declara que no está considerando su dimisión. El movimiento ANO, de Andrej Babiš ganó no solo las últimas elecciones parlamentarias (29,6%), sino también las elecciones del Parlamento Europeo hace menos de un mes (21,1%), lo que sugiere que, a pesar de las manifestaciones masivas, Babiš goza de mucho apoyo público

¿Quién organiza la manifestación?

Las protestas no están organizadas directamente por la oposición. La manifestación es convocada por el movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia, que aún no ha participado en ninguna elección. El presidente de la agrupación es Mikuláš Minář.

¿Cuánto tiempo han durado las protestas?

El objetivo original de la agrupación era obtener un millón de firmas en 100 días a partir del 25 de febrero de 2018 e impulsar la dimisión de Andrej Babis como primer ministro. La convocatoria sostiene que es inaceptable que el primer ministro sea un "hombre procesado, y que se encuentra en los archivos de la antigua Policía Secreta comunista StB como agente de ". La agrupación no ha recogido el millón de firmas, pero desde la primavera de 2019 ha organizado con éxito manifestaciones para apoyar sus demandas. Las protestas están ganando impulso, el número de participantes en los eventos de Praga se cuenta en decenas de miles. Hasta ahora, el eescenario principla de las manifestaciones ha sido la Plaza Wenceslao, el domingo 23 de junio, los organizadores eligieron simbólicamente la Planicie de Letná (donde en 1989, tuvo lugar la mayor protesta popular contra el gobierno comunista).