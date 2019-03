Madeleine Albright lamenta en Praga que los jóvenes olviden el pasado

La que fuera la primera mujer en convertirse en Secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, se encuentra en la República Checa en el marco de la conmemoración de los 20 años que cumple el país como miembro de la OTAN.

En los tiempos convulsos que se están viviendo en la política internacional, donde las ideas populistas parecen gozar cada vez de más aceptación, Madeleine Albright defendió en la Radiodifusión Checa la importancia que tuvo para Chequia entrar a la OTAN hace ahora dos décadas.

A pesar del carácter militar de la Alizana, la ex Secretaria de Estado señaló que esta organización cumple una importante labor por la protección de la democracia.

“Creo que fue muy importante para los países que entraron. Y creo que es necesario ser conscientes de que, aunque la OTAN es una alianza militar, es al mismo tiempo la alianza de la democracia”.

La función de la OTAN, fuera de ser obsoleta, se puede volver de mayor importancia ahora que muchos países están en claro retroceso en lo que se refiere a los valores democráticos. Para Albright, la situación actual es preocupante. En lo que se refiere a su país de origen, la República Checa, quiso mencionar a su viejo amigo Václav Havel, quien ocupaba el cargo de presidente checo cuando el país pasó a formar parte de la OTAN, y lamentó que los jóvenes olviden su figura.

Es por ello que advierte a las nuevas generaciones de que no deberían olvidar la historia, pues en caso contrario acabarán cometiendo los mismos errores.

“Me preocupa profundamente lo que pasa ahora mismo en Hungría, por ejemplo, especialmente ahora que tenemos este aniversario de entrada a la OTAN. También lo que sucede en Turquía, en Venezuela, etc.”.

Madeleine Albright también respondió algunas preguntas acerca del reciente encuentro del presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro checo, Andrej Babiš. Aunque apuntó que no tiene suficientes detalles como para hablar con profundidad del tema, reconoció que la reunión tiene valor para ambos países, pues para Estados Unidos es importante tener aliados en Europa.

“Para mí también es difícil hablar sobre ello, porque no sé realmente qué pasó ahí. Pero me da la impresión de que fue una visita bastante larga, en la que el primer ministro Babiš visitó también otros lugares de Estados Unidos, fue una ocasión para entenderse de verdad. No sé cómo fue la organización, pero sé que es importante. Fue un encuentro en el que se habló de cosas que son importantes para ambos países”.

Por otro lado, para una mujer que tuvo que salir de su Checoslovaquia natal en dos ocasiones huyendo de los totalitarismos y que ha dedicado gran parte de su vida a luchar por la democracia, la actitud populista de muchos mandatarios actuales no es de su agrado.

En Europa, el presidente Trump y otros representantes estatales del país norteamericano se han reunido con varios líderes europeos conocidos por sus ideas populistas.

En opinión de Albright, aunque esto le produce sensaciones contradictorias, cree que el interés de Estados Unidos por buscar socios en Europa es positivo, ya que esto se opone a las acciones de Rusia, que van encaminadas a que los norteamericanos tengan menos aliados en los que apoyarse en el continente europeo.

“Lo que me pone nerviosa es que los rusos intenten expulsarnos de Europa, y no quieren que tengamos socios aquí. Tengo sensaciones contradictorias, porque me alegra que el presidente Trump quiera quedar con gente en Europa y saber qué pasa en estos países, pero no sé qué señales quiere transmitir con eso. Para mí es normal que un presidente quiera reunirse con gente, creo en las conversaciones diplomáticas”.

Y es precisamente para advertir sobre estos problemas que afectan al mundo actual y que amenazan la libertad, por lo que la política estadounidense de origen checo publicó en 2018 un libro llamado “Fascismo: una advertencia”, que ha sido traducido a varios idiomas, y donde expone la necesidad de luchar por la democracia frente al auge de ideas radicales.

Albright recalcó que aunque escribió su libro poco después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, lo habría escrito igualmente si hubiera gobernado Hillary Clinton, pues considera que el populismo es un problema a escala global sobre el que es necesario concienciar a la gente.