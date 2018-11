’Los nietos del Niño Jesús’ traen regalos a los ancianos

La Radiodifusión Checa promueve por segundo año consecutivo el programa ‘Los nietos del Niño Jesús’. Este tiene por objetivo cumplir los deseos de los habitantes de las casas para ancianos en vísperas de las Fiestas de la Navidad.

Los ciudadanos dispuestos a ayudar se inscriben en una lista y pueden escoger a quién desearían cumplir un deseo, según sus posibilidades, o simpatías personales.

Algunos habitantes de las casas para ancianos se sienten abandonados y desean recibir una visita, por ejemplo de un cantante o una actriz. Otros gustarían experimentar una vivencia inolvidable, por ejemplo volar en un globo, y otros recibir un regalo material concreto. Este es el caso por ejemplo, de la señora Miroslava Pokorná de 90 años de edad, quien vive en la Casa para Ancianos en el barrio de Chodov, en Praga.

”Yo tengo un gran deseo, pero hasta el presente no se lo he dicho a nadie. Se me rompió mi celular, por lo que necesitaría uno nuevo. Pero nada especial, uno de esos simples, que son para los jubilados. Ese es mi deseo”.

Entre los deseos de los mayores figuran prendas de vestir, productos de droguería, entradas a espectáculos de teatro, libros, dulces, calendarios o viajes a lugares donde habían pasado su infancia.

El interés de los ciudadanos por convertirse en ‘Nieto del Niño Jesús’, de acuerdo con el nombre de la actividad, y cumplir algún deseo es enorme, al igual que el año pasado. Entre los donantes fueron repartidos este año más de 8000 ‘deseos’ de personas de la tercera edad que viven en instalaciones para jubilados. Ya en los primeros días tras arrancar la segunda edición del programa cumplieron el deseo a 2500 personas de la tercera edad.

Esta ayuda a la gente mayor fue apreciada entre otros por dos amigas, clientes de la Casa para Ancianos de la ciudad de Beroun, en Bohemia Central.

”No me imaginé que pudiera existir algo tan bello. Con mi amiga aquí estamos a punto de llorar de alegría. Las personas siguen siendo muy buenas, de verdad. Nos alegra que alguien se acuerde de los mayores y decida regalarles algo”.

El año pasado fueron cumplidos más de 14 000 deseos en el marco de esta actividad, impulsada por la Radiodifusión Checa. Una cliente de una casa para ancianos había querido verse con el Papa Francisco. Y también este deseo se vio cumplido. La señora viajó acompañada de una enfermera al Vaticano, y fue recibida por el Sumo Pontífice quien la bendijo.

Por su parte, los habitantes de un hogar para mayores en la ciudad de Benátky nad Jizerou, al noroeste de Praga, pidieron el año pasado que se celebrase allí una degustación de carne de cerdo. Esto se hizo y los clientes de ese establecimiento recuerdan hasta el presente aquella fiesta, entre ellos el señor Jiří Freisleben, quien pidió algo semejante también para este año, según sostuvo.

”No insisto en que se haga de nuevo una matanza de cerdos, sino por ejemplo un ganso, o mejor dos, porque aquí vivimos muchas personas. Yo ayudaría a prepararlo y seguro sería una buena vivencia. Todos siempre se ponen contentos con estas cosas, ustedes se lo sabrán imaginar”.

Para algunas personas mayores que no tienen familia, los regalos que reciben en el marco del programa ‘Los Nietos del Niño Jesús’, son los únicos que les son obsequiados en mucho tiempo. Y es significativo que así sea precisamente a estas alturas del año, ya que por tradición, en Chequia los regalos de Navidad los trae el Niño Jesús.