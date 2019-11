Los maestros checos en huelga piden un aumento salarial

El primer ministro Andrej Babiš ha declarado desde hace semanas que los educadores no tienen razón y que la huelga es injustificada, porque el Gobierno ha aprobado un aumento salarial del 10 %.

El jefe de la cartera de Educación, Robert Plaga, ha mantenido un discurso firme y ha dado a entender que no retrocederá. En declaraciones a la Radio Checa, el ministro dijo que se trata de una situación absurda.

“No conseguimos llegar a un acuerdo sobre la distribución de los recursos aprobados para el sector. El debate es absurdo, no hemos sido capaces de determinar cuánto de la cifra aprobada se destinará a sueldos y qué cantidad podrán administrar los directores de escuelas y colegios. Es por eso que insisto en que la huelga es injustificada”.

Los sindicalistas tienen una opinión muy diferente. No se fían de las promesas del oficialismo. Aseguran que el oficialismo no ha cumplido ha cabalidad los compromisos adquiridos, según dijo la Radio Checa la vicepresidenta de los sindicatos de Educación, Markéta Seidlová.

“Este año el aumento debió ser de un 15 %, pero las escuelas no han recibido nada, y debo decir que los maestros tampoco. Por esa razón existe el temor de que el próximo año no recibamos ni el 10 %”.

La tensión en el sector Educación se mantiene desde hace varios años. Los salarios bajos han provocado que falten maestros. A los jóvenes la carrera de educador no les interesa por la poca motivación económica y en varias regiones del país la tarea de dar clases recae en los jubilados, muchos de ellos con dificultades para responder a las exigencias actuales.

Daniel Münich, del grupo de expertos del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias, dijo que Chequia dedica la menor parte de su PIB en educación dentro de los países de la OCDE.

De acuerdo con informaciones de los medios de comunicación locales la participación en la huelga no ha sido tan masiva, pero los sindicalistas han insistido en que la situación de los maestros no es buena y que sus exigencias deben ser escuchadas por el oficialismo, al tiempo que no descartan otras manifestaciones de descontento.