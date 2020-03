Los deportistas checos creen que aplazar los Juegos Olímpicos es lo más sensato

El Comité Olímpico Internacional y el Gobierno de Japón han decidido que debido a la epidemia de coronavirus, la celebración de los Juegos Olímpicos debe esperar hasta el año 2021.

Dentro de la lógica tristeza por tener que esperar para una cita para la que llevaban mucho tiempo preparándose, los deportistas checos se han tomado esta decisión con filosofía y todos coinciden en que la salud es lo más importante.

Por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico Checo, Jiří Kejval, ya había mencionado previamente que su organización estaba preparada para cualquier escenario. Tras conocer la decisión definitiva, intenta ver el lado positivo, como declaró para la Radio Checa.

“Bueno, todos habíamos trabajado mucho para este acontecimiento, pero intentamos verlo por el lado positivo, para muchas cosas vamos a tener más tiempo, así que podemos mejorar y el año que viene será genial. Y estamos de acuerdo con que se mantenga el nombre Tokio 2020, aunque suene raro, porque por ejemplo, nosotros ya tenemos las equipaciones preparadas”.

No obstante, aseguró que será un reto a nivel organizativo para todas las federaciones.

Para algunos deportistas, por edad, esta decisión supone un gran cambio en la planificación de sus carreras. En el caso de la corredora Zuzana Hejnová, su plan era retirarse una vez finalizados los Juegos, pero tendrá que esperar.

“Teniendo en cuenta que los deportistas no tienen dónde entrenar adecuadamente por ahora, me parece justo. Me siento bien física y psicológicamente, así que no quiero poner fin a mi carrera todavía y aguantaré hasta el año que viene para estar en los Juegos”.

Algo similar sucede con la dos veces campeona olímpica en lanzamiento de jabalina Barbora Špotáková, a sus 38 años, el fin de su carrera deportiva está cada vez más cerca y los aplazamientos no son una buena noticia. Sin embargo, se ve con energía para estar en Tokio el próximo año.

“A mi edad, cada aplazamiento es difícil, pero no podemos hacer nada. Simplemente la salud es la prioridad ahora, que la gente deje de tener miedo por su salud y la de sus allegados. Espero seguir teniendo motivación para las Olimpiadas el año que viene y ofrecer algunas alegrías al público”.

También se refirió a la salud la número uno del tenis checo, Karolína Plíšková, quien ve en este cambio de fecha una oportunidad para recuperarse y descansar del exigente calendario de los tenistas.

“Ahora simplemente tenemos que esperar. La salud es lo primero. Así que algunos torneos y los Juegos Olímpico se aplazan, al menos estaremos un tiempo en casa recuperando fuerzas y el año que viene iremos a por ello”.

El único punto que queda abierto es si esto no provocará ningún posterior cambio en los criterios de clasificación y en los deportistas que ya tienen su plaza para Tokio, algo que la gimnasta checa Aneta Holasová espera que no sufra modificaciones.

Aunque las primeras especulaciones acerca del futuro de los Juegos Olímpicos hablaban de celebrarlos poco después de la fecha original, los deportistas checos consultados al respecto consideran que no hubiera sido una buena opción, ya que se corría el riesgo de que la epidemia no estuviera del todo controlada en las fechas que se barajaban.