Los cinco artículos más populares de 2019

1. Efectos secundarios de la baja tasa de desempleo

Las tasas de desempleo más bajas históricamente registradas en Chequia están teniendo inusuales efectos secundarios en la forma en que las compañías tratan a sus empleados.

La web de noticias Aktuálně informó que las empresas a veces tienen que tolerar a los empleados ebrios o bajo efectos de las drogas por temor a no conseguir a nadie que los reemplace en el caso de proceder a su despido.

El contrato de trabajo estándar facilita que las empresas sancionen o incluso despidan a los empleados si se descubre que consumen drogas o beben alcohol durante las horas de trabajo.

2. Arqueólogos checos hallan restos de lo que podría ser el Templo de Salomón

Un reciente descubrimiento realizado por arqueólogos checos en Israel podría significar que el primer Templo de Salomón no está donde originalmente se creía.

Un grupo de arqueólogos checos descubrió recientemente en Israel los cimientos de lo que podría ser el Templo de Salomón, un hallazgo que de confirmarse puede tener importantes implicaciones históricas.

Su valor no solo viene dado por el hecho de que no tengamos restos arqueológicos del primer Templo de Jerusalén, sino también porque se ha encontrado a unos nueve kilómetros de Jerusalén, en una localidad llamada Tel Moca.

3. La conmovedora historia de la Iglesia de San Cirilo y San Metodio en Praga

La Iglesia de San Cirilo y San Metodio en Praga entró en la historia especialmente como refugio de los autores del atentado al oficial nazi Reinhard Heydrich. En el actual programa especial de Radio Praga les contaremos la historia del monumento que lleva el nombre de estos dos apóstoles de los eslavos y representa el centro espiritual de la Iglesia Ortodoxa checa.

Situada en una roca de esquisto en la esquina de las calles praguenses Resslova y Na Zderaze, la Iglesia de San Cirilo y San Metodio es una obra barroca, construida en la primera mitad del siglo XVIII.

4. El guía honesto que causa furor en Youtube

Sin demasiadas pretensiones empezó a grabar y subir videos con consejos prácticos para visitar Praga y evitar las trampas a los turistas. Hoy, ya con centenares de miles de seguidores, Janek Rubeš de “Honest Guide” revela los secretos mejor guardados de la ciudad y confiesa que no se lleva bien con el éxito.

La honestidad de Janek Rubeš parece trascender sus célebres videos de “Honest Guide” que ya cuentan con más de medio millón de suscriptores en Youtube. Además de no guardarse ningún secreto a la hora de difundir los lugares más variados de Praga y ayudar a combatir, al mismo tiempo, las trampas de los taxistas, se nota que este comunicador de 31 años piensa muy bien antes de contestar y dice realmente lo que piensa.

5. Hace 80 años empezó la ocupación nazi de Checoslovaquia

Han pasado 80 años desde la ocupación de Bohemia y Moravia por la Alemania nazi. Las tropas alemanas entraron en el país el día 15 de marzo de 1939. A consecuencia de la ocupación murieron más de 100 000 personas de la resistencia y desapareció la mayoría de la población judía.

La adopción del Acuerdo de Múnich a finales de septiembre de 1938 puso fin a la era de la Primera República Checoslovaca. A raíz de ese documento, el país perdió ya en otoño una gran parte de su territorio en las zonas fronterizas llamadas Sudetes, donde habitaban en su mayoría ciudadanos de origen alemán. En octubre del mismo año abdicó el presidente Edvard Beneš, quien fue reemplazado por Emil Hácha, abogado de 66 años. Con Hácha empezó la llamada Segunda República.

Más...