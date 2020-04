Los checos se suman a una campaña masiva para salvar las cervecerías

La iniciativa Salva a tu cervecería fue introducida a principios de este mes por la Asociación Checa de Cerveza y Malta. Su objetivo es aliviar el impacto que las medidas de protección adoptadas en el contexto de la pandemia del coronavirus están teniendo en los restaurantes y cervecerías. En la República Checa se registran unos 50 000 establecimientos gastronómicos de los cuales 30 000 son restaurantes y cervecerías. El 90% de ellos ha tenido que abandonar el total de sus actividades.

Los restaurantes y cervecerías permanecen cerrados en base a la directiva del Gobierno del 14 de marzo. Según las últimas decisiones de los representantes políticos checos, los establecimientos reanudarán su operación a partir del 11 de mayo, cuando podrán abrir sus terrazas de verano y atender a los clientes a través de ventanillas. Los restaurantes y cervecerías no se abrirán por completo hasta el 25 de mayo.

Desde el inicio de la campaña, más de 2300 cervecerías se han registrado. El maestro cervecero de la empresa Staropramen, Libor Vávra, enfatiza la obligación que tienen los profesionales de su oficio de apoyar a las cervecerías y restaurantes.

“Me sorprendió positivamente el número de cervecerías que se registraron en la iniciativa. Sin embargo, siguen faltando muchas, no sé por qué. Para nosotros como maestros cerveceros, se trata no solo de una obligación sino también de un honor profesional. Nos enfrentamos a un reto decisivo e histórico. Pero la cerveza es nuestro destino y quién, si no nosotros, debería ayudar”.

Hasta el momento, los checos han contribuido con más de 270 000 euros, unos 13 000 euros en promedio diario. La gente puede apoyar la iniciativa comprando cupones por un valor de entre 4 y 40 euros y el dinero que paga es transferido directamente a la cuenta bancaria del establecimiento. Una vez que el local vuelva a abrir, podrán canjear los cupones por comida y bebida.

Según Václav Berka, maestro cervecero de Plzeñský Prazdroj, su oficio está estrechamente vinculado al de los taberneros. “Los maestros cerveceros que se pasan toda su vida trabajando en una fábrica cervecera están, por naturaleza, conectados con las cervecerías. Todos tenemos claro que el maestro cervecero elabora la cerveza, pero es el tabernero quien la sirve”.

La directora ejecutiva de la Asociación Checa de Cerveza y Malta, Martina Ferencová, considera que la campaña está teniendo éxito y prevé su continuación hasta el momento en el que expiren las directivas del Gobierno y las cervecerías y restaurantes vuelvan a abrir.

La crisis actual afecta a más de 250 000 empleados, quienes corren el peligro de perder su trabajo. Según Berka, las cervecerías podrían perder de manera irreversible hasta el 40% de sus ingresos. Las fábricas cerveceras proponen al Gobierno que compense de manera directa los daños sufridos por las fábricas y las cervecerías y que los libere del pago del impuesto sobre la cerveza de barril que se verán obligados a tirar en consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno.