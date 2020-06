Los checos se preparan para viajar sin limitaciones este verano

Qué hacer este verano se había convertido en una de las grandes interrogantes para millones de europeos. A partir de este lunes muchos checos han recibido la respuesta esperada después de que el Gobierno presentara un mapa tricolor con los niveles de riesgo de contagio en los diferentes países.

Los países verdes son seguros o de riesgo controlado, los naranja de riesgo intermedio, pero no se recomienda viajar a los de color rojo. En esta última categoría se encuentran por el momento Suecia y Gran Bretaña como países de alto riesgo.

El ministro de Salud Adam Vojtěch dijo a la Radio Checa que la división de países en tres categorías responde a las informaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

“En lo referente a los países determinados como rojos es necesario que los viajeros checos y los ciudadanos de esos países, que vuelvan o entren a Chequia, presenten certificados negativos de COVID-19 y eventualmente deban guardar cuarentena. La clasificación por colores la hemos elaborado partiendo de informaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades”.

En la lista de países verdes las autoridades checas han incluido a los países limítrofes como, por ejemplo, Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia. También se encuentran grandes destinos turísticos como Croacia, Grecia y Bulgaria.

Consultado por los medios de comunicación, el ministro de RR.EE. Tomáš Petříček dijo que todavía se mantienen conversaciones con algunos países con el fin de afinar detalles.

“En caso de que alguno de los países aplique limitaciones para el ingreso a su territorio será necesario acatar dichas normativas. No obstante, para nosotros se trata de un paso esencial para coordinar las mejores condiciones posibles para los viajeros en ambas direcciones”.

En el mapa elaborado por el Gobierno checo, y comparado con un semáforo por los tres colores predominantes, se cuentan también como destinos seguros Hungría, Noruega, Finlandia, Suiza y los países bálticos. En la categoría intermedia están Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos, Irlanda, Francia, Italia y España entre otros.

El ministro de Salud Adam Vojtěch insistió en que el sistema de colores se analizará regularmente y que las categorías cambiarán de acuerdo con la reducción de los riesgos.

La noticia sobre la posibilidad de viajar sin limitaciones fue aplaudida por la agencias de viajes que de inmediato empezaron a ofrecer excursiones. El vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes Jan Papež dijo a la Radio Checa que el mapa delineado por el Gobierno estaba muy bien, pero que esperaba una pronta ampliación.

“Esperamos que el mapa se vaya ampliando y que se incluyan países como, por ejemplo, Montenegro que se ha convertido en un destino importante para los turistas checos”.

Según una encuesta realizada por la agencia demoscópica Kantar CZ para la Televisión Checa, el 45 % de los ciudadanos considera que el Gobierno debe permitir viajes solo a los países con una situación similar a la de Chequia. El 39 % considera que lo mejor es quedarse en casa, mientras que un 16 % estima que no se debe viajar a países de alto riesgo.

Este verano muchos checos no planean salir de vacaciones al extranjero, al menos así lo demuestra la mencionada encuesta que indica que el 41 % de los consultados ha asegurado que permanecerá en el país, un 36 % no planea cruzar las fronteras y tan solo el 14 % está decidido a salir, el resto todavía no sabe dónde ni cómo pasará sus vacaciones este verano.