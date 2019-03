La Wikipedia checa se opone a la reforma del Derecho de Autor

Los editores de Wikipedia en Chequia decidieron dar a conocer de forma pública su desacuerdo con los cambios planificados por la Unión Europea del Derecho de Autor. Afirman que esta reforma limitaría la posibilidad de citar las fuentes que se mencionan en las páginas de la enciclopedia en Internet, por lo que sería más difícil garantizar la veracidad y calidad de su contenido.

La votación en el Parlamento Europeo relativa a esta reforma está prevista para finales de marzo o comienzos de abril. Su negativa con este previsto paso la Wikipedia checa la manifestará con una huelga este 21 de marzo, cuando estará fuera de servicio durante todo el día.

Los editores checos se sienten molestos por no disponer de informaciones suficientes sobre los cambios que conlleva la reforma, según afirmó este lunes Vojtěch Dostál, presidente de la asociación Wikipedia, República Checa.

“Uno de los artículos de esta directiva se refiere a la amplitud de los fragmentos de las citas que podemos utilizar para no violar el derecho de autor de los periodistas u otros autores. El problema de cada reforma comunitaria es que no queda evidente de qué manera concreta esos cambios llegarán a ser incluidos en la legislación nacional de cada país miembro. No conocemos el resultado y, en este caso concreto, no sabemos lo que seguirá vigente y lo que no”.

De acuerdo con las directivas en las que coincidieron representantes de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, las plataformas en línea como Google, Facebook y Wikipedia necesitarán de una licencia para poder grabar y utilizar citas de obras protegidas por el Derecho de Autor. La normativa debería garantizar asimismo el derecho de los autores o intérpretes a una cierta parte de las ganancias por las licencias o el pase de los derechos de autoría.

En caso de ser aprobada la reforma, sin disponer de la licencia respectiva Wikipedia y otras aplicaciones podrán aprovechar únicamente fragmentos cortos de las citas. Sin embargo, según recalcó Dostál, hasta el presente nadie fue capaz de explicar qué significa la expresión ‘fragmentos cortos’.

El representante de la Wikipedia checa advirtió ante el peligro de que las compañías de Internet prefieran bloquear la grabación de una parte de cierta obra para prevenir el tener que verificar la autoría. Según apuntó Dostál, la reforma comunitaria del Derecho de Autor puede llegar a desembocar en que las grabaciones serán filtradas y se limitarán las libertades en Internet.

Por su parte, la Unión de Editores informó hace algún tiempo que las nuevas normas regirán únicamente para el aprovechamiento comercial de las aplicaciones. Los ciudadanos que las utilizan de forma privada podrán seguir aprovechando y compartiendo entre sí el contenido de las diversas plataformas en Internet sin limitación alguna.

Se prevé que a la protesta de la Wikipedia checa se sumen por ahora la versión alemana e italiana.