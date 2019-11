La UE le atribuye a Chequia un rol mediador y de equilibrio en el Grupo de Visegrád

Las prioridades de la actual presidencia checa del Grupo de Visegrád, integrado por Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Este fue uno de los temas de los debates que Marco Aguiriano, secretario de Estado de España para la Unión Europea mantuvo en Praga con las autoridades checas. Marco Aguiriano considera que semejantes grupos que unifican sus puntos de vista, facilitan luego la búsqueda de soluciones viables para todos. Y este es también el caso del Grupo de Visegrád dentro de la Unión Europea.

”Siempre cuando un grupo de países tiene una posición, eso facilita la elaboración de luego posiciones y soluciones conjuntas. Porque si el Grupo de Visegrád tiene una posición, ya sabemos lo que piensan cuatro países, con lo cual no hay que preguntar uno por uno. Igual que si los siete mediterráneos tenemos una posición, pues ya tenemos una posición para siete. Desde ese punto de vista, todo lo que sea la elaboración de posiciones parciales dentro de los Veintisiete, un grupo de países ayuda”.

Marco Aguiriano destacó sobre todo el rol de Chequia y Eslovaquia en el Grupo de Visegrád, como interlocutores y mediadores de las posturas de esa agrupación de países de Europa Central dentro de la Unión Europea.

”Dentro del Grupo de Visegrád hay dos países, Hungría y Polonia, que son un poco particulares digamos, en cuanto al enfoque que dan o a las soluciones que quieren dar o no quieren dar a ciertas problemáticas europeas. Y por tanto, en ese ámbito, la capacidad digamos, de la interlocución de la República Checa o de Eslovaquia con Polonia y Hungría para transmitir a esos dos países como vecinos y amigos, posiciones de otros países de Europa, que a lo mejor son más alejados o menos conocidos, o menos comprendidos, o menos confiables a primera vista, porque siempre hay también prejuicios, es útil. Y también al revés, para transmitir a otras partes de Europa posiciones por ejemplo, de Visegrád y dentro de ellas de Polonia e Hungría que no son tan extrañas, radicales y peligrosas como a veces se presentan a otras partes de Europa. O sea, ese papel de interlocución, equilibrio, matización y mediación de la República Checa o de la República Eslovaca en algunos temas es muy importante”.

Como destacara el secretario de Estado de España para la Unión Europea, su país está interesado en afianzar los contactos con el Grupo de Visegrád. Precisamente una de las conclusiones operativas a las que se ha llegado en Praga, es que se organizarán consultas políticas de alto nivel entre el Grupo de Visegrád y España, y probablemente también Portugal, para conocer mejor y acercar las posiciones, por ejemplo, en el tema de la migración, según especificó Marco Aguiriano.

”Cuando vamos cruzando ideas e intereses es cuando vamos encontrando soluciones. Y desde luego lo que se está viendo es que el Brexit nos ha ayudado mucho a ello. Es que ya nadie se quiere ir de la Unión Europea, ya nadie se quiere ir del euro, ni hablan de ello. Como mucho hablan de que quieren cambiar el método de funcionamiento y ciertas políticas desde dentro, pero no irse”.

Marco Aguiriano se refirió con más detalle al tema del Brexit y reiteró que la Unión Europea, incluida España, no deseaban la salida del Reino Unido, pero que hay que respetar el resultado del referéndum británico de hace tres años y medio.

“Desde entonces los Veintisiete todos juntos, lo que hemos querido, y nos hemos mantenido unidos, ha sido que se llegara a un acuerdo para facilitar una salida pactada y ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Hemos estado hasta hace poco arriesgando de que no se llegara a ese acuerdo y de que hubiera un Brexit duro. Ahora parece prácticamente descartado ese escenario y por tanto el acuerdo al que se ha llegado entre el Reino Unido y los Veintisiete es un acuerdo que permite, desde luego para la UE, aminorar al máximo las consecuencias negativas de la salida del Reino Unido, y desde luego, preservando lo que era lo esencial para la Unión Europea y todos los logros y conquistas sociales y económicas, culturales y de todo tipo que la construcción europea ha conseguido a lo largo de sus décadas de historia. Pensando en primer lugar y desde el principio en nuestros ciudadanos que no tienen por qué pagar el precio, los demás europeos, de una decisión que libremente han tomado los ciudadanos de otro país”.

Otro tema del que el secretario de Estado de España para la Unión Europea, habló con Radio Praga Internacional fue la migración a Europa. Marco Aguiriano recalcó que a pesar de que la crisis migratoria ha ido aminorando, la Unión Europea debería ayudar en la solución y prevención de ese problema.

”Es una política mucho más complicada, es que la Unión Europea refuerce y acelere su capacidad de mediación y de solución de conflictos en los lugares de los que tienen que huir los refugiados y venir a otros países, como Siria. Trabajar mejor en la cooperación al desarrollo y la consecución de situaciones económicas y sociales en los países de origen y tránsito de la emigración para que la gente encuentre in situ, en sus países, en qué trabajar y de qué vivir. Porque allí también nadie en principio quiere irse de sus casas, de sus familias, de sus amigos para irse en aventuras. Europa debe contribuir a desarrollar las potencialidades de la vida económica y social de los países que producen migración para que haya menos emigración”.

Marco Aguiriano destacó la necesidad de elaborar también políticas de cooperación en todos los terrenos con países vecinos, como Marruecos, Mauritania, Senegal y Mali, para que la devolución de emigrantes que no tienen derecho a asilo o al refugio sea pactada y sea la consecuencia de una buena cooperación, y no la condición previa a la elaboración de una política de cooperación. Porque eso no funciona, como subrayó Marco Aguiriano, secretario de Estado de España para la Unión Europea, quien esta semana ha estado en la República Checa de visita laboral.