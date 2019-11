La Policía quiere aplicar sistema de reconocimiento facial

La Policía quiere probar un sistema de reconocimiento facial automático usando las cámaras de seguridad instaladas en la capital checa. Por lo tanto, solicitó al Ayuntamiento de Praga que activara la función en seis ubicaciones de la ciudad. De este modo, la Policía podría monitorear y registrar automáticamente el movimiento de las personas capturadas por las cámaras.

La información fue confirmada a la Radio Checa por el vicealcalde de Praga, Petr Hlubuček. Según Hlubuček, el Ayuntamiento decidirá sobre la solicitud solo después de que la Oficina de Protección de Datos Personales haya expresado su postura.

“Todos los rostros serían escaneados, las fotos enviadas a alguna parte, y nosotros no tendríamos control sobre lo que la Policía haría con ellas. Dado que se trata de un asunto muy sensible en términos de la protección de datos personales, no queremos que estas cámaras estén activadas de forma permanente, sino solo en casos específicos donde sea necesario”.

En verano de este año, la Oficina de Protección de Datos Personales se negó a utilizar la tecnología de reconocimiento facial (“facial recognition”) para identificar a los ultras del fútbol en los estadios. No hay fundamento legal suficiente para procesar los datos biométricos en estos casos, sostuvo la Oficina.

El abogado Jan Vobořil de la asociación Iuridicum Remedium, que se dedica a la protección de datos personales, duda sobre la eficacia del sistema. Según Vobořil, el fortalecimiento de la supervisión policial en Praga es prescindible debido a que la situación de seguridad en la ciudad va mejorando.

“El número de delitos está disminuyendo, entonces, ¿por qué introducir este sistema? La administración estatal debería proceder de manera apropiada, debería considerar la subsidiariedad de la implementación de medidas individuales. La única razón para introducir el reconocimiento facial es que los policías quieren entretenerse”.

El abogado Vobořil sostiene que el problema principal es que la Ley no establece de forma clara cómo las fuerzas de seguridad pueden monitorear el espacio público. Describe que la situación es similar a la práctica en que las cámaras de seguridad guardan automáticamente la hora y el lugar de paso de los vehículos, así como fotografías del conductor y los pasajeros. La Ley no define las reglas de monitoreo y la Policía defiende la práctica alegando que así son las instrucciones, dice Vobořil.

Oldřich Kužílek, miembro de la Comisión de CCTV (Circuito cerrado de televisión), mantiene que es necesario aclarar el papel del sistema de CCTV, porque no está claro quién está a cargo de procesar los datos personales, quién tiene la autorización necesaria, y adónde se destinan los datos.

Según el portavoz de la Policía de Praga, Jan Daněk, en el caso del sistema de reconocimiento facial, no se trata de un proyecto piloto, sino de un asunto en progreso. Dijo que la intención de la solicitud de la Policía era abrir el tema para discusión.