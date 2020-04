La Orquesta Sinfónica de la Radio Checa se adapta a la cuarentena y ofrece conciertos en internet

Hasta que la pandemia de coronavirus llegue a su fin en Chequia, no será posible acudir de forma presencial a un concierto. No obstante, en estos tiempos difíciles cada vez surgen más ideas para que la cultura musical siga viva.

Este es el objetivo de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa, que a pesar de las actuales restricciones para frenar al virus, quiere que su música resuene en los hogares checos. En entrevista para Radio Praga Internacional, Jakub Čížek, encargado de la dirección de esta orquesta, contó cómo gracias a todos los materiales que tienen grabados podrán retransmitir conciertos en internet.

“Estábamos pensando cómo lidiar con la situación actual y ofrecer música a la gente. En ese sentido, la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa está en una posición privilegiada, porque tenemos grabaciones de nuestros conciertos, no solo en audio sino también en vídeo. Durante los últimos cuatro años hemos grabado unas 50 composiciones en vídeo y todos los conciertos en el Rudolfinum en audio. Este grupo de composiciones es lo que ahora podemos ofrecer en retransmisiones de Facebook. Hemos decidido que retransmitiremos los lunes y los viernes a las 20:00 para intentar llegar a la gente y enriquecer sus vidas”.

El programa consta de interpretaciones muy variadas, tanto de compositores checos como internacionales, agrega Čížek.

“Le pedí a mi jefe de programación que hiciéramos un plan con todas esas grabaciones. Al final, tenemos un plan de 25 conciertos y 33 composiciones. Vamos a ofrecer un repertorio checo e internacional. Tenemos música del Romanticismo, música del siglo XX, y también música de compositores checos que hemos interpretado en los últimos dos años”.

Especialmente para las orquestas y otras agrupaciones musicales profesionales, la situación que estamos viviendo supone un gran cambio en su rutina, ya que sus actividades implican necesariamente la reunión de muchas personas. Por el momento, ni siquiera es posible grabar en los estudios.

“Ahora estamos paralizados. Tenemos que estar en casa, así que no podemos ensayar. No es una situación fácil porque esto es una parte de nuestras vidas. Podemos planear las próximas temporadas musicales, pero hay que estar en casa. Ni siquiera podemos hacer grabaciones de estudio, porque para eso se necesita mucha gente, algo que por ahora no es posible”.

Por otra parte, la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa tenía previstos numerosos conciertos para lo que queda de temporada, ya que la primavera suele ser un periodo muy activo musicalmente. Jakub Čížek reconoce que es muy probable que esos conciertos se cancelen.

“Teníamos planeados festivales en Chequia para mayo, junio y julio, pero no soy optimista. Estaré contento si podemos empezar la próxima temporada en septiembre”.

Čížek cree que el Gobierno quitará muchas restricciones durante el verano, pero de forma gradual. Aunque a partir de entonces sea posible realizar ensayos, duda que los conciertos puedan volver tan pronto.

“Siendo realista, creo que a finales de junio podremos volver, quizás en el estudio o a puerta cerrada, pero sin público. Podríamos empezar a grabar con poca gente. Después, ya veremos”.

Muchas instituciones culturales checas se están adaptando de esta forma a los nuevos tiempos, y por ejemplo, cada vez son más los museos que ofrecen visitas virtuales. Asimismo, podemos ver que algunos conjuntos musicales están siguiendo un camino similar. La Orquesta Sinfónica de la Radio Checa participará en la difusión de la cultura a través de transmisiones de sus conciertos en Facebook, que seguro alegrarán el día a muchas de las personas que han echado en falta este tipo de actuaciones durante las últimas semanas.