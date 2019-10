La gloriosa y singular peña barcelonista en Chequia

Hoy parece increíble pero antes de 2005 llegaba muy poca información del Barcelona. Es por eso que, a principios de ese año, un grupo de amigos checos aficionados al blaugrana se reunieron con la intención de promover el barcelonismo en Chequia.

En la página web empezaron a subir alguna información y, sobre todo, a traducir algunas notas de medios españoles para todos aquellos que no hablaban otro idioma. Lo curioso era que había gente de muchas ciudades del país por lo que la peña nunca contó con un lugar físico, tal como cuenta Ondřej Janeček, uno de los primeros en llenar de contenido esa página web que aún hoy sigue funcionando.

“Ya desde el principio estaba la idea de si se junta más gente alrededor de la página hacer una peña, hubo intentos y en realidad tardó muchísimos años también porque había que seguir algunas ideas del club, también en la parte burocrática, y en las elecciones varias veces cambiaban las reglas”.

Esas reglas nada tenían que ver con el deporte sino con los estatutos y requisitos que el club exigía para darles entidad de peña y poder ponerla en contacto con las demás. Es que en todo el mundo existen muchísimas peñas del Barcelona. Janeček asegura que casi en cada país de Europa hay una, en España está lleno, en Buenos Aires existe una de las más tradicionales y hay también en otros países de Latinoamérica, en África y en Asia.

Luego de varios años y trabajo en equipo finalmente, en 2011, Barcelona les dio el tan ansiado rótulo de peña oficial. Así que hoy día la llamada “Lleó de DuesCues” (en catalán, “León de doble cola” en referencia al símbolo nacional checo) es la única peña barcelonista en Chequia.

Ondřej Janeček revela que el bautismo lo hicieron en un bar de Praga con la presencia de varios dirigentes del Barcelona. Y agrega que la posibilidad de conocer a gente importante del club catalán es solo uno de los beneficios de pertenecer a ese grupo.

“Es que ayuda mucho a la gente porque a nosotros nos facilita ir a los partidos, estar en contacto y también tenemos otras ventajas. Que no es un club de personas que nos gusta como afición solo sino que somos un organismo oficial que está en contacto y también existen, creo que cada dos años, reunión internacional de las peñas. Y como Barcelona es un club de socios muchos de los peñistas después pasan a ser socios”.

Uno de los requisitos para lograr ese objetivo es pertenecer durante más de cinco años a la peña. Recién entonces uno puede pedir convertirse en socio del club. Claro que cada integrante de la peña barcelonista tiene una historia particular con el club de sus amores. Ondřej Janeček recuerda perfectamente cómo empezó la suya.

“Yo en el año 1992 vi por primera vez un partido en la tele: quería ir con mi padre al partido que Sparta jugó con Barcelona y no tenía ni seis años. Y me acuerdo que él me dijo que no, que no podía ir, y yo quería ir mucho, y mi madre me dejó verlo en la tele, antes de eso no veía fútbol y no veía tele en realidad porque acá en los noventa los pequeños solían ver los programas para niños y nada más”.

Ondřej Janeček agradece haber visto, aunque sea, por televisión aquel partido que, en cierta forma, significó descubrir todo un mundo. Cuenta que su padre volvió por la noche, muy contento, porque Sparta le había ganado 1 a 0 a ese Barcelona que luego terminaría obteniendo por primera vez la Copa de Europa. Le dijo a su padre, fanático de Sparta de toda la vida, al igual que su abuelo, que le había gustado cómo había jugado el Barcelona. A partir de ese momento empezó a estar muy atento a las noticias del club catalán.

Por estos días, esas informaciones se centran sobre todo en el inminente encuentro frente al Slavia. Reconoce que el líder actual de la liga checa está jugando muy bien. Recuerda que el año pasado hicieron buenos partidos en la Liga de Europa y ahora son un poco el modelo a seguir para ver cómo se juega el fútbol moderno en el país.

Sin embargo, y aunque tiene en cuenta que todos los partidos empiezan cero a cero y el Blaugrana tampoco está en su mejor momento, no cree que Slavia tenga muchas posibilidades contra el Barcelona. Básicamente porque es un equipo muy difícil de resistir que tiene mucha fuerza en cada uno de sus jugadores. Entre ellos, por supuesto, Lionel Messi, a quien no duda en calificar como el mejor jugador de todos los tiempos.

“Cómo definirlo? Es que nadie lo puede definir. Es muy complejo, tiene un pensamiento fenomenal y es un jugador que incluso para el nivel del Barcelona resulta un jugador decisivo y entonces se habla mucho de Messi porque de verdad es el que hace la gran diferencia entre el Barcelona y el resto de los equipos”.

Por último, hay una pregunta que quienes simpatizan por equipos de distintos países que pueden llegar a cruzarse en determinada competencia internacional temen responder. ¿Qué pasaría si se volvieran a encontrar Sparta y Barcelona?

“Yo espero que pase porque Sparta no está en las mejores condiciones pero ya jugaron. En el 2000, creo, y fue muy duro para mí. Pero al final yo intento ser positivo y decir que al menos gana uno de mis equipos preferidos. También depende de qué juego es: si es el último partido y Barcelona ya está clasificado al grupo y Sparta se puede clasificar está claro y, al revés, no creo que pase. Pero me parece que tengo mucho tiempo para tener ese problema”.

Por el momento ese problema lo disfrutan los de Slavia quienes van a medirse con uno de los clubes más importantes del mundo, incluso en República Checa como demuestra esta primera peña barcelonista en el país.