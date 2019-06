La criminalidad sigue cayendo en Chequia

Un total de 210 000 casos de delincuencia investigados por la Policía fueron asumidos por los fiscales en Chequia en 2018, 10 000 menos que el año anterior. Por otra parte no obstante, se incrementó el número de crímenes serios cometidos en el país. Estos datos están contenidos en el Informe Anual de la Fiscalía Suprema sobre la delincuencia y el crimen en el país.

Ante los tribunales comparecieron el año pasado 33 800 personas y 260 compañías. Otras 36 000 personas fueron sometidas a procedimientos abreviados en base a proposiciones de los fiscales. El Fiscal Supremo del Estado, Pavel Zeman, considera positiva la paulatina reducción de la criminalidad en el país y afirma que esto tiene sus motivos.

”Considero que cierta parte de los delincuentes aprovechan actualmente Internet, las redes sociales, para sus actividades ilegales. Otra cosa es que se redujo el número de delitos menos graves. No es que desaparecieran por completo los casos de robos menores y hurtos, por ejemplo, pero cuando no se trata de algo realmente grave, los afectados no suelen denunciarlo a la Policía”.

El Fiscal Supremo sostuvo que la caída de la criminalidad en Chequia se registra no sólo desde hace dos años, sino desde hace seis años. A la vez, mientras que se redujo la cantidad de casos tratados por los tribunales, el número de acusados en esas causas se incrementó.

De acuerdo con Pavel Zeman, en 2018 creció el número de condenados por crímenes de mayor gravedad. A largos años de prisión fueron condenadas 1051 personas, el mayor número desde el año 2016.