La Columna Mariana volverá al casco histórico de Praga

Erigida en 1650 en acción de gracias tras la victoria sobre los suecos y las tropas protestantes durante la Guerra de los Treinta Años, la Columna Mariana de Praga era una de las más antiguas de Europa.

El 3 de noviembre de 1918, seis días después de la declaración de la independencia de Checoslovaquia a raíz de la desintegración del Imperio austrohúngaro, una turba tumbó la columna para celebrar su independencia de Viena y de la fe católica.

Muchos habían sido los intentos por instalar una réplica de aquella Columna Mariana en el corazón de Praga, pero no fue hasta este jueves que los detractores del proyecto perdieron la votación en el Ayuntamiento.

El alcalde mayor Zdeněk Hřib, del Partido de los Piratas, ha rechazado la idea desde un principio, según indicó a la Televisión Checa.

“No respaldo la idea, porque todo ha sido concebido de tal manera que lo único que se dice es que se erigirá y punto. Existen argumentos de una serie de expertos que indican lo contrario. Esa columna no funcionará como monumento, porque no se trata de un monumento”.

El proyecto de levantar la réplica de la Columna Mariana había recibido en el pasado el permiso de construcción del Estado, pero el consejo del Ayuntamiento lo rechazó.

Ahora todo parece indicar que finalmente la réplica elaborada por el escultor Petr Váña se levantará en el lugar de la columna original. El concejal Jan Wolf, del democristiano Partido Popular, fue uno de los promotores de la votación a favor de la columna, según indicó a la Televisión.

“La decisión responde al hecho de que en la Plaza de la Ciudad Vieja las iglesias protestantes tienen un monumento dedicado a Juan Hus, y la Columna Mariana ayudaría a mantener el equilibrio religioso”.

La réplica de la Columna Mariana del escultor Váña ya está lista, se encuentra almacenada en un barco anclado en el río Moldava a la espera del permiso de instalación.

Un grupo de historiadores sostiene, no obstante, que las imágenes que se han conservado de la columna no son suficientes para su reproducción exacta. Se dispone de grabados antiguos incompletos, en los que no se aprecian detalles y fotografías de poca calidad.

Argumentan también que no se tratará de un monumento, sino que de una simple atracción turística sin lugar en el casco histórico.

Restos de la Columna Mariana original se encuentran en el lapidario del Museo Nacional. Su construcción fue ordenada por el emperador Fernando III y realizada por Jan Jiří Bendl en 1650. En su época fue una de las más antiguas de Europa con las de Roma, Múnich y Viena.