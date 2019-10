La clase social de lazos locales: buenas relaciones y vida tranquila

El estudio encargado por la Radio Checa “Separados por la Libertad” clasifica la sociedad checa en seis grupos diferentes con sus propias características.

De dichos datos se desprende que el grupo más reducido es el que los sociólogos han denominado la “clase de lazos locales”, que conforma el 12% de la población checa.

Estas personas suelen vivir en pequeños pueblos, alejados del ruido. De media, sus ingresos son algo menores de lo habitual, pero el bajo coste de la vida en el campo les permite llevar una vida económicamente desahogada.

Como representante de esta clase social, la Radio Checa entrevistó a la psiquiatra Jana Anna Uhrová, de 45 años, quien trabaja en un hospital psiquiátrico de Kroměříž, en Moravia, aunque vive en un pueblo a unos 50 kilómetros de allí.

La señora Uhrová explica que atender los problemas de la gente a diario te hace más fuerte, te moldea el carácter y cambia tu forma de ver la vida.

“Este trabajo es agobiante, pero tienes que aprender a filtrar. Es cierto que somos más duros. Hace que en mi vida diaria me enfrente a las cosas con otra visión”.

En su caso, Jana Uhrová es médico por vocación. Siempre soñó con llevar el uniforme blanco de los médicos, aunque realmente no lo utiliza porque prefiere presentarse ante los pacientes con ropa normal para crear lazos con más facilidad, y también porque le resulta incómodo, según señala.

“No me imagino haciendo otra cosa. Desde pequeña quería ser doctora, ir de blanco, aunque realmente aquí no voy de blanco porque me pica el uniforme cuando lo llevo. Pero bueno, aquí para la psicoterapia es mejor, te hace estar más cerca de la gente”.

La clase de lazos locales tiene su vivienda en propiedad en el 89% de los casos. El marido de la señora Uhrová, Peter Uher, comenta que la casa donde vive con su mujer, sus tres hijos y sus gatos la heredaron a través de la abuela.

“Esta es la casa de la abuela, entonces tuvimos que repararla un poco. Principalmente con ayuda de la abuela, porque por aquel entonces mi mujer acababa de terminar los estudios y yo soy de una profesión obrera, tampoco gano tanto”.

Cuando se trata de ir de vacaciones, la familia Uher opta por viajar dentro de Chequia. Les gusta hacer excursiones para visitar castillos y zonas naturales de la geografía local, indica Jana Uhrová.

“Viajamos por Chequia. Alquilamos alguna casa de campo con amigos y hacemos excursiones. Hace poco estuvimos en Kokořín y el año pasado en las Rocas de Prachov”.

Este grupo social tiene muy buenas relaciones con sus vecinos y suele tener contacto con médicos, abogados y otras profesiones tradicionalmente prestigiosas.

En su tiempo libre, a Jana Uhrová le gusta pasar tiempo con su familia o dedicarse a otras actividades sociales con amigos, pero apunta que no le interesa mucho seguir las noticias. Solo usa internet para comprar y para otros fines prácticos.

“No sigo mucho las noticias, no me atraen mucho. Me da la impresión de que no puedo influenciar las cosas que pasan”.

La familia Uher destaca que su relación con los vecinos es tan buena que la puerta del jardín que separa ambas casas está siempre abierta.

“Mi vecina les da clases de Inglés y Lengua a mis hijos, y también planta tomates en mi jardín, y luego hacemos juntas tomate frito”.

Para la señora Uhrová la familia es muy importante, pero piensa que uno no debe reducir su vida a eso, y que tiene que ser capaz de buscar otras actividades y aficiones paralelas.

“La familia es importante para mí, pero no es todo. Como dice mi vecina, no lo puedes poner todo en el mismo perchero. Uno tiene que dividir las cosas. Cuando hay que resolver algo, se hace, por supuesto, pero también hay que saber pensar en otras cosas”.

La clase de lazos locales es bastante característica de Chequia, ya que la gran cantidad de pequeños pueblos que hay en el país permiten que estas personas prosperen más que en otros países del entorno europeo.

Los componentes de este grupo se encuentran entre los menos amenazados por la globalización y la digitalización del mercado laboral, ya que una casa en propiedad y el bajo coste de vida en los pueblos aseguran su supervivencia.