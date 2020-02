La atrevida propuesta de “Madre” hace reflexionar al público checo

La inauguración del festival de cine español La Película, que tiene ya en Praga una tradición de 15 años, corrió a cargo del film “Madre”, una obra de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por la actriz Marta Nieto que ahonda en el sentimiento de pérdida.

“Madre”, que los espectadores de la capital checa pudieron disfrutar tanto el martes como el miércoles de esta semana, no dejó indiferente a nadie. En Radio Praga Internacional tuvimos la oportunidad de hablar con el director y con la protagonista, quienes nos contaron algunos pormenores de esta película que surgió a partir de un corto que vio la luz en 2017.

El cortometraje original, del mismo nombre que la película, tuvo muy buena acogida y de hecho, no solo ganó el Goya al mejor cortometraje de ficción, sino que también fue nominado al Óscar. Como señala Rodrigo Sorogoyen, en el corto ya había algo que lo llamaba a seguir con la historia.

“El cortometraje acaba con un final muy abierto, entonces hay algo que te invita a continuar la historia del personaje de ella. Y barajando los futuros proyectos que iba a hacer con mi guionista, le propuse hacer la continuación del corto y nos pareció una buena siguiente película. Porque veníamos de películas muy distintas, policiacas, de thriller, entonces queríamos hacer algo más intimista y emocional”.

Lo cierto es que “Madre” huye del drama simple y de la lágrima fácil para adentrarse en la compleja situación de la pérdida de un hijo, donde toca aspectos relacionados con la soledad y la locura, así como con la necesidad de buscar alivio y expiar las culpas.

Gran parte del mérito de lo que la cinta nos transmite la tiene su protagonista, Marta Nieto, que como indica, tuvo que entrar en elementos psicológicos más complejos de lo habitual.

“Es entrar en una cosa terrible, una tragedia griega, es algo que te arrasa porque la pérdida no tiene consuelo, no hay solución. Porque estar todo el rato preguntándose qué ha pasado y no tener respuestas es muy torturador. Entonces, es cierto que conquisté en los ensayos y en los procesos de trabajo recovecos muy oscuros. Pero también he podido entrar en lugares tan complejos que son divertidos, entre comillas, a la hora de interpretar, porque te permiten una elasticidad y una búsqueda que no es habitual”.

Además, la película sigue un camino que puede poner a prueba nuestros referentes morales y, por lo tanto, tiene el potencial de incomodar al espectador. Es por ello que Marta Nieto apunta que para disfrutar de la película es necesario dejarse llevar.

“Rodrigo dice que esta película es mejor verla con el corazón que con la cabeza, y yo creo que es verdad. Es una película que si te dejas llevar por lo que te propone es un ejercicio de valentía por parte del espectador”.

En este sentido, Rodrigo Sorogoyen quería hacer una obra que no se lo pusiera fácil al público, deseaba que los espectadores tuviesen que poner de su parte, de ahí que la película esté articulada más en torno a sugerencias y emociones que a información directa.

“Es una película exigente, y a mí me gustan las películas exigentes como espectador. Entonces me gusta pensar que los espectadores son así. A veces me equivoco, pero me gustan ese tipo de espectadores, que entablan un diálogo con la película, no que la película suelta un monólogo y el espectador está ahí sin tener que poner de su parte. Esta película juega mucho al misterio, da muy poca información y, por lo tanto, no tienes que estar todo el rato pensando en esa información, sino que tienes que dejarte llevar y sentir”.

El cine en la actualidad

Por otro lado, hablamos con Rodrigo Sorogoyen y Marta Nieto sobre la situación del cine español hoy en día. Sin duda, la cinematografía de España ya se ha ganado a lo largo de su historia una posición dentro del cine internacional. No obstante, la relación entre el público y el cine a nivel nacional resulta complicada.

Sorogoyen destaca que dentro del cine español hay grandes talentos, pero lamenta que este arte se haya convertido en un campo de batalla político.

“Es reflejo de una guerra ideológica que hay en España entre la izquierda y la derecha, una guerra tristísima y lamentable. El cine se ha convertido en un elemento político, cuando en otros países da igual qué ideología votes, el cine es una herramienta cultural y de entretenimiento preciosa, buena para cualquier niño y cualquier adulto”.

Otro tema de actualidad es el de las nuevas tecnologías, ya que la industria del cine convive en estos momentos con el surgimiento de numerosas plataformas de internet que ofrecen series y películas a la carta, algo a lo que en mayor o en menor medida se está adaptando.

Para Rodrigo Sorogoyen, esto trae cosas positivas y cosas negativas. En su opinión, corremos el riesgo de banalizar el contenido audiovisual y acostumbrarnos a lo fácil. Sin embargo, es cierto que con esta explosión de productos audiovisuales, hay más trabajo dentro del sector cinematográfico.

“Uno de los puntos negativos es que la gente va menos a las salas de cine, pero ya es una cosa que iba viniendo, no es que hayan llegado esas plataformas y la genta haya dejado de ir al cine. La gente ha dejado de ir al cine y entonces se han inventado las plataformas, porque la ficción tiene que seguir funcionando. Por otro lado, hay más trabajo. Antes había una crisis en esta industria en España y ahora casi no conozco gente que no trabaje. Como siempre, tiene su lado bueno y su lado malo. También se banaliza todo más con el consumo rápido”.

De acuerdo con Marta Nieto, un aspecto positivo podría ser que se ofrecen más oportunidades de educar al público en el lenguaje audiovisual. Aunque por otra parte, nos estamos instalando en una cultura de la rapidez y del modo multitarea en el que en realidad pocas veces nos paramos a disfrutar de verdad de una serie o de un film.

“Es verdad que al verlo en casa el ritual desaparece, estás todo el rato con inputs de interrupción, miras el móvil, vas al baño, es verdad que se presta menos atención. Entonces te puedes tragar ocho capítulos de algo, pero en realidad no estás en eso”.

Las proyecciones de la película “Madre” en Praga dieron mucho que hablar esta semana, ya que su atrevida propuesta nos obliga de cierta forma a posicionarnos. Pero es precisamente ahí donde reside una de las claves de esta obra que, como relataba su director, busca un público exigente.

Todavía en el marco del festival La Película, “Madre” se proyectará la próxima semana en las ciudades de Ostrava y Hradec Králové, donde seguirá poniendo a prueba a los espectadores checos.