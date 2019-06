El Festival de Cine de Karlovy Vary abre sus puertas

Por la alfombra roja en frente del famoso hotel Thermal en Karlovy Vary caminarán este viernes las primeras estrellas del Festival Internacional de Cine. Entre ellas estará la actriz estadounidense y poseedora de un Oscar, Julianne Moore, quien recibirá en la ceremonia de apertura el premio Globo de Cristal por su contribución artística a la cinematografía mundial.

En la apertura del festival tocará la Orquesta Sinfónica Nacional. El nuevo proyecto de la orquesta, “La noche de los Beatles”, contará con la interpretación de los mayores éxitos de esa banda musical. El cielo nocturno sobre la ciudad de Karlovy Vary luego se iluminará con fuegos artificiales.

Las proyecciones comenzarán con la película “Después de la boda” del director Bart Freundlich, esposo de Julianne Moore. A su estreno asistirá el protagonista de la película, el actor estadounidense y ganador del premio de teatro Tony Award, Billy Crudup.

El presidente del festival, Jiří Bartoška, comentó a la Televisión Checa el proceso de selección de los invitados especiales del evento.

“Seleccionamos a personas que en la actualidad tienen algún estreno en su cuenta. Invitar a alguien y luego proyectar una película que tiene veinte años no tendría sentido. Este año el director Casey Affleck trae el estreno de su obra, y la actriz Julianne Moore trae una película que estuvo anteriormente en el festival Sundance y es también un estreno. Así elegimos a los invitados”.

Otro invitado importante del festival es la actriz estadounidense Patricia Clarkson, conocida en la actualidad sobre todo por la serie “Sharp Objects”. Clarkson recibirá también un Globo de Cristal por su aporte a la cinematografía mundial. El mencionado actor Casey Affleck, poseedor del Premio del Presidente del Festival, presentará su nueva película “La luz de mi vida”, que dirigió y donde al mismo tiempo desempeñó el papel protagónico.

En la competición principal, la más seguida del festival, participarán diez estrenos mundiales, pero ninguno de producción checa, continúa Bartoška. Habrá películas de China, Alemania, Gran Bretaña, Chile, Bélgica, Estados Unidos, Filipinas, Turquía y España.

“Este año no compite ninguna película checa. Creo que el problema es la falta de un buen guion. Los guiones que tenemos son locales, no cruzan las fronteras cinematográficas. En Praga se graban películas que la gente fuera de la capital no entiende, porque no abordan temas generales”.

Este año el festival ofrecerá alrededor de 180 filmes en total, de los que 50 serán estrenos mundiales y europeos. La mayoría de las películas tendrán varias proyecciones, lo que ofrece a los visitantes más oportunidades de verlas. Se estrenará, entre otras, una película restaurada digitalmente del año 1969, “El cremador” (Spalovač mrtvol) del director Juraj Herz, que pertenece al Fondo de Oro de la Cinematografía Checa.

El festival ha mantenido un gran prestigio durante años, como recalcara para la Televisión Checa el ministro de Cultura, Antonín Staněk.

“El Festival Internacional de Karlovy Vary es el festival de cine más prestigioso de Europa Central y Oriental. El evento se lleva a cabo desde 1947, así que tiene una larga historia. Esto también significa un gran compromiso para el futuro, para mantenerlo vivo y exclusivo, como hasta ahora”.

El Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (KVIFF) es el festival de su género más grande de la República Checa. Tiene la categoría “A”, es decir, es un festival no especializado con una competición de largometrajes. A la categoría “A” pertenecen, por ejemplo, los festivales de Cannes, Berlín, Venecia y Tokio. KVIFF es uno de los festivales de cine más antiguos del mundo y se ha convertido en el festival de cine más prestigioso de Europa Central y Oriental.