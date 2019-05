Juan Pablo Bertazza: En República Checa crece el interés por Latinoamérica

“Es una ciudad que siempre genera mucho conocimiento y siempre hay más y más, es imposible decir que uno sabe sobre esta ciudad”

Juan Pablo Bertazza viajó a Praga en 2017 como becario del proyecto Praga - ciudad de la literatura de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, era su segunda visita.

De esa estancia han quedado varias cosas. La novela Síndrome Praga, que ofrece una visión muy particular de la ciudad. La otra cosa es que una vez se repitió el hechizo que ejerce la ciudad sobre muchas personas. El escritor sucumbió y se ha enamorado de Praga, y a esto debemos agregar su afición por una gran figura mítica del lugar, que es Franz Kafka, según comentó a Radio Praga.

“La verdad es que es una ciudad que siempre genera mucho conocimiento y siempre hay más y más, es imposible decir que uno sabe sobre esta ciudad, porque siempre aparecen más cosas, más datos y más historias. Es decir, Praga otra vez es fundamental, así que Praga siempre aparece en todos lados”.

Independientemente de su predilección por Kafka, Juan Pablo Bertazza ha empezado un fructífero andar por los caminos de la literatura checa y sale a la defensa de otros grandes escritores checos.

Es un mérito de Kafka, no quiero decir que sea algo malo, está muy bien y es muy interesante, aparte es una razón por la cual Praga es cada vez más conocida en Argentina y en Latinoamérica. Me parece gracioso como se suele hacer una equivalencia absoluta y total entre Praga y Kafka como si fuera lo único, porque de hecho hay muchísimos escritores excelentes y muy conocidos más allá de Kundera que sería el otro caso famoso. Por ejemplo Hašek con las Aventuras del Soldado Švejk, me parece que es un libro absolutamente imperdible e indispensable y en ese sentido me parece que a veces puede ser un problema, porque uno se perdería de leer otros autores como Bohumil Hrabal, que es un autor maravilloso entre tantos otros. Realmente vale la pena leerlos”.

La nueva visita de Bertazza a la ciudad de las mil torres, como también se le conoce, ha respondido al aumento de la presencia de América Latina en el ámbito checo.

“Me parece muy interesante, sobre todo porque el hecho de que haya sido invitada Latinoamérica, tiene que ver con que captó un poco algo que se viene notando en la tendencia y el interés cada vez más marcado de la República Checa por la cultura latinoamericana. No solo por la literatura también por el baile, la gastronomía, la música sobre todo. Cada vez lo veo más en las calles, fiestas, eventos desde los más institucionales a los más informales. Siempre se ve más la presencia de Latinoamérica en el amplio aspecto cultural”.

Los lazos de Juan Pablo Bertazza con el síndrome Praga son patentes también en su Argentina natal. Muestra de ello fue la asistencia del autor a la Bienal Borges/Kafka que se celebró en noviembre del año pasado en Buenos Aires.

“A mí lo que me paso respecto a la Bienal fue que yo ya había escrito la novela que estoy presentando ahora, me puse a releer ‘El Milagro Secreto’ de Borges y la verdad, entendí que sin darme cuenta había sacado bastante de ahí en algún sentido, aunque la verdad que la trama no tiene que ver. Hay una idea relacionada y me pareció interesante el grado de inconsciencia de cómo podía llegar a remitir a eso. Después por supuesto el poema “El Golem” que son las dos grandes obras de Borges vinculadas a Praga y la relación con Kafka es muy interesante y la verdad que es muy rica y laberíntica también porque a veces es poco evidente, pero está. En ‘El Milagro Secreto’ habla el escritor que tiene el poder de escribir su obra dramática tan importante cuando lo están ejecutando los nazis. Obviamente remite a Kafka, hay muchas líneas que tienen que ver con Kafka y ahí hay un vínculo absoluto. Los dos son quizá los autores más importantes sin lugar a dudas de los dos países”.

La idea del fundador de la Bienal, Juan Eduardo Fleming, antiguo embajador argentino en Chequia, ha sido –y en gran medida se ha logrado- hacer que Buenos Aires y Praga se proyecten de su lugar actual a los centros de la cultura universal. Y a esa universalidad de los autores, Bertazza aporta que se trata de dos escritores que nunca han caído del canon.

“Borges tiene una particularidad y es que parece que nunca cae del canon. Me parece que Kafka también tiene esa condición, siempre se mantiene arriba con buenas lecturas, opiniones, con buena difusión, etc.”

“Borges tiene una particularidad y es que parece que nunca cae del canon, parece que siempre se mantiene arriba a diferencia de Cortázar, otro autor argentino donde parece que la gente casi lo desprecia o que lo lee menos. En cambio a Borges no, por alguna razón no, algunos dicen que es por su calidad o por su cualidad postmoderna, como que envejece bien en algún punto pero no cae nunca del canon. Me parece que Kafka también tiene esa condición, siempre se mantiene arriba con buenas lecturas, opiniones, con buena difusión, etc. Basta mirar la ciudad de Praga como cada vez se volvió más un parque temático en torno a Kafka con el turismo, las esculturas, las referencias al escritor. Parece que con el paso de los años los checos se amigaron con Kafka y esa idea es muy fuerte”.

Todo parece indicar que el escritor argentino Juan Pablo Bertazza desea seguir tejiendo los firmes vínculos que existen entre los dos países, sus culturas, y entre muchas de aquellas personas que han vivido y las que puedan vivir el síndrome Praga.