Hace 35 años se llevó a cabo el primer trasplante de corazón en Chequia

La primera operación que tuvo como objetivo reemplazar un corazón se produjo en 1967 en la Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sin embargo, el paciente murió tan solo unos 18 días después a causa de una neumonía.

En lo que se refiere a Checoslovaquia, el primer trasplante de corazón se llevó a cabo en el Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga en 1984.

Rudolf Sekava, hoy de 83 años de edad, fue el tercer paciente sometido a semejante intervención. Así se acuerda de sus pensamientos en aquel entonces.

“A pesar de que al principio me oponía mucho, luego me di cuenta de que simplemente no había otra opción. Entonces decidí intentarlo”.

El corazón que obtuvo había pertenecido a una mujer joven.

Por su parte, Jan Pirk, jefe del Centro de Cardiología, quien participó en la primera operación, comentó los preparativos de la intervención.

“El proceso de preparación fue muy minucioso y experimental. Todo el equipo iba a prácticas y allí se entrenaba la técnica”.

Mientras que durante el primer año, los médicos fueron capaces de efectuar cuatro trasplantes, hoy se puede hacer hasta diez veces más operaciones de este tipo.

En este sentido, la intervención se convirtió en algo bastante rutinario para los médicos, añade Pirk.

“Si no se trata de una operación especialmente complicada, es común que se encarguen de la misma los médicos del turno. Y así es como debe ser. Si se inventa un método nuevo, con el tiempo hay que convertirlo en un asunto normal”.

Para poder someterse a la intervención, los pacientes deben esperar aproximadamente un año. Antes, una tercera parte de los pacientes fallecía durante este período. Mientras tanto hoy, gracias a un apoyo mecánico de la actividad cardíaca, este porcentaje está disminuyendo.

En la actualidad, unas 83 personas están esperando un corazón nuevo. Tomáš Micka, de 22 años, es uno de ellos. Después de haber pasado por una insuficiencia cardíaca crítica, los médicos le implantaron el mencionado equipo de apoyo mecánico.

“No veo problema en esperar unos dos o tres años. Lo importante es que me siento bien y la situación por la que estos pasando casi no me limita. Lo único es que no puedo sumergirme, solo puedo ducharme”.

Además del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga que efectuó el año pasado unos 39 trasplantes, este tipo de intervenciones se lleva a cabo también en el hospital de Brno, donde hicieron en 2018 unas 35 operaciones.