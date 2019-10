Entrega de galardones con motivo de la Fiesta Nacional Checa

El 28 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de la República Checa. Se conmemora la independencia del país de lo que fuera el Imperio austrohúngaro y el surgimiento de Checoslovaquia.

Tradicionalmente el presidente de la República, en esta ocasión Miloš Zeman, hace entrega de diferentes galardones como reconocimiento a aquellos que de alguna manera han representado un aporte extraordinario a la patria.

Las medallas son de diferentes categorías y se otorgan a personalidades de las más diversas profesiones, científicos, deportistas, políticos, artistas, y ciudadanos comunes y corrientes, ya sean nacionales o extranjeros.

Entre los 43 laureados de este año sobresalen: Jaromír Jágr, jugador de hockey; Emil Boček veterano de la Segunda Guerra Mundial (in memorian); Emir Kusturica, director de cine serbio; Václav Klaus, ex presidente checo y Helmut Zilk, antiguo alcalde de Viena (in memorian) entre otros.