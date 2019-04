Enseñanza del español sazonada con arte escénico

Fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas y el conocimiento de culturas de países de habla hispana es el objetivo del concurso de declamación, cuyo surgimiento nos lo revela la organizadora del certamen, Liana Beťková, maestra del mencionado Instituto.

"El concurso nació hace ocho años por iniciativa de una de nuestras maestras, Eva Hernández, cuyo esposo es cubano. Se le ocurrió la idea de unir la enseñanza del español con el arte. Además de pedagoga, Eva es también pintora. Su esposo tenía contacto con la Embajada de Cuba en la República Checa, así que Eva acudió allí y después se fueron sumando otras Embajadas iberoamericanas”.

Actualmente, el evento cuenta con los auspicios de las embajadas de Cuba, España y México, acreditadas en la República Checa. Sus representantes forman el jurado del concurso, evaluando las habilidades de los participantes.

El certamen consta de dos categorías: la primera reúne a alumnos de 10 a 14 años, en la otra participan estudiantes de hasta 19 años de edad. Los criterios esenciales de evaluación son la declamación, la pronunciación, la complejidad del poema y el cumplimiento con el número de versos. No pueden participar estudiantes bilingües cuyo primer o segundo idioma materno sea el español, ni alumnos que hayan vivido durante larga temporada en un país de habla hispana.

Poesía del siglo XXI, un gran reto

Cada edición del concurso tiene un tema principal que orienta a los concursantes a escoger un poema adecuado. En las ediciones anteriores se lanzaron temas como el humor en la poesía o la obra de poetas concretos de los países de las embajadas participantes. El tema de la actual edición era la poesía del siglo XXI, que para muchos resultó todo un reto, como afirmó la ganadora de la categoría de menores, Anna Reyttová, del Instituto Bilingüe Budějovická, en Praga. La alumna interpretó el poema 'Je suis folle de toi', de la poetisa española Loreto Sesma, cuyo título está paradójicamente en francés.

"Sabía que quería un poema de amor y no encontraba ninguno. Mi profesora de español me envió un enlace de Youtube. Ese poema me gustó por su título en francés porque hablo este idioma. Lo aprendí en dos días y después solo practiqué las emociones".

La ganadora de la segunda categoría, Lucie Kovářová, del Instituto de la ciudad de Teplice, interpretó el poema “Acércate”, de la poetisa española Amparo Muñoz Rocha.

De acuerdo con la profesora de español del Instituto de Relaciones Públicas e Internacionales de Praga, Šárka Švábová, el concurso de declamación siempre brinda varias sorpresas: desde presentaciones de obras escritas por los propios alumnos, hasta una excelente pronunciación del español que han adoptado pese a dedicarse al estudio de esta lengua durante un periodo muy corto, explica.

"Algunos de los concursantes empezaron a estudiar español hace cinco o seis meses. Evalúo el esfuerzo no solamente de ellos sino también de los profesores. Me imagino que tuvieron que ayudar a escoger los poemas y practicar con ellos".

Vicente Carreres, que imparte clases de español en el Instituto Bilingüe Budějovická, en Praga, considera que entre los alumnos checos existe un gran interés por este arte escénico.

"La impresión que tengo es que los checos tienen más interés, motivación y expresión que los alumnos españoles. Quizás haya más tradición de hablar y recitar en público aquí que en España, donde el sistema educativo da más importancia a la escritura que a la oralidad. Se nota que están bien predispuestos para actuar y hablar en público”.

Los organizadores esperan una numerosa asistencia también para la próxima edición, ya que el concurso se ha vuelto muy conocido entre el profesorado de lengua española. Además, no es la única actividad del Instituto de Relaciones Públicas e Internacionales que fusiona la enseñanza del español con el arte. En breve está previsto lanzar talleres de pintura en colaboración con la Latin Art Gallery, en Praga.