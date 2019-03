Empieza la temporada turística en los castillos de Chequia

El turismo es una de las industrias más importantes de la República Checa. Sin embargo, no se trata solo del turismo en la capital, Praga. Muchos checos se apuntan a cursos de guía turístico para poder trabajar en los numerosos castillos checos, ubicados en todo el territorio nacional.

La persona más importante en cada castillo es precisamente el guía turístico. Puede transformar la impresión de un monumento encantador en algo negativo, o, por el contrario, puede hacer que la experiencia de una excursión sea inolvidable.

Los destinos turísticos de Bohemia y Moravia necesitan miles de guías cada año para cubrir la demanda de turistas. Aunque la recompensa por el trabajo bastante agotador no es muy alta, las personas siguen interesadas en este tipo de oficio.

En el castillo Švihov, cerca de la ciudad de Klatovy en el suroeste de la región de Bohemia Central, está culminando estos días el curso de capacitación de guías turísticos. Lukáš Bojčuk, el administrador de Švihov, comenzó a trabajar en el sitio como guía. Dice que el interés por esta profesión sigue siendo alto.

“Es un trabajo temporal en el que se aprende mucho. Hablar en público, comunicar con la gente. Se aprende mucho de historia. Pero lo más importante no es la información que se presenta, sino la manera en que se hace”.

Decenas de guías se han inscrito en el curso de guía en el castillo de Švihov. La mayoría de los candidatos son mujeres, estudiantes. Entre ellas se encuentra Jana Cuchá, quien trabaja en el castillo cada verano.

“Diría que el trabajo es una especie de teatro, se trata sobre todo de la comunicación con los visitantes. Se puede ver muy bien cuando uno muestra interés por el tema. No todos lo hacen, por supuesto, pero cuando viene alguien que me escucha atentamente, me alegra”.

Žofie Pýchová de 18 años también hace de guía. Este año va a graduarse, pero ya lleva dos años trabajando en Švihov. Dice que conocer la historia del castillo es una cosa, pero saber hablar en público es otra.

“Me encanta mi trabajo. Hay momentos en que estoy harta, porque a veces las personas son muy molestas, sobre todo en verano. Algunos de los turistas son un poco raros, pero después hay gente muy emocionada que presta atención a lo que digo, lo que siempre me hace feliz”.

Los guías esperan con ilusión a los visitantes del castillo para poder transmitirles nuevos conocimientos, contarles anécdotas y curiosidades sobre el lugar. Sin embargo, los turistas suelen tener deseos y necesidades mucho más simples, dice David Růžička, instructor de guías turísticos con muchos años de experiencia.

“En primer lugar el guía tiene que ser capaz de dominar una multitud de gente, es decir, no aburrirlos, ni abrumarlos con informaciones. Tiene que estar dispuesto a ayudarles en cualquier momento. Siempre digo que lo más importante es que la gente tenga acceso a los servicios y a la merienda. Solo después de ir al baño y comer están interesados en conocer el lugar”.

Los guías turísticos reciben un salario de cerca de 4 euros por hora, un poco más cuando realizan el recorrido en un idioma extranjero. Oficialmente, los guías del castillo de Švihov son empleados del Instituto Nacional de Monumentos, dice el administrador, Lukáš Bojčuk.

“La única condición es que el guía tenga al menos 16 años de edad. No hay otras condiciones, porque no podemos esperar que vengan personas con experiencia que ya sepan todo. Al comienzo de la temporada les enseñamos las cosas básicas y el resto depende de ellos”.

Para la temporada veraniega, el castillo necesita alrededor de 40 guías turísticos. Hay cada vez más candidatos, por lo que el administrador puede elegir entre los mejores.

El castillo de Švihov fue construido a finales del siglo XV por el juez Švihovský, miembro de la familia de aristócratas Rýzmberk. Fue concebido como una isla artificial independiente, fortificada con paredes. Hoy en día, el castillo está bajo la administración del Instituto Nacional de Monumentos.

Las puertas del castillo de Švihov se abrirán el sábado 30 de marzo.