El Viktoria Pilsen gana al AS Roma y avanza al play-off de la Europa League

Desde el punto de vista de los hinchas del Viktoria Pilsen, la última jornada de la fase de grupos de la Champions League ofrecía un atractivo enredo.

Los dos equipos situados en la cabeza del grupo G, el Real Madrid y el AS Roma, se habían asegurado su participación en las luchas primaverales de la Champions League antes del último partido.

Sin embargo, lo que todavía estaba en juego era el tercer lugar, que significa la clasificación para la fase de play-off de la Europa League.

Es más, la lucha entre el Viktoria Pilsen y el CSKA Moscú, ambos con cuatro puntos, transcurría a distancia. Lo importante era que los cerveceros disponían de la ventaja de un mejor balance en los partidos mutuos. Por ello, tenían que ganar en el partido contra el AS Roma solo si el CSKA lograba vencer al Real Madrid.

Ese guion sumamente improbable se convirtió en realidad y a pesar de que el equipo de Moscú se impuso en España, los futbolistas del Viktoria Pilsen no se dejaron robar la Europa League y después de un desempeño heroico derrotaron al AS Roma 2-1.

Roman Hubník, capitán del Viktoria Pilsen, resumió el partido.

“No me imaginaba que el Real Madrid podría perder en su campo 0-3, eso me sorprendió. Entonces me alegro mucho de que aun así logramos avanzar. Creo que fue gracias a nuestro ánimo. Todos los jugadores extremamos esfuerzos para ganar sobre todo en el segundo tiempo que me pareció estupendo de nuestra parte”.

Los cerveceros tuvieron que esperar su primer gol hasta el minuto 62. Sin embargo, el AS Roma igualó casi inmediatamente. El tanto decisivo vino después de un rápido contraataque cuando cabeceó Tomáš Chorý, quien describió su acción.

“Hasta con la fuerza de la mente empujaba el balón hacia la puerta. Cuando terminó allí, fue una verdadera euforia. Antes de todo quiero subrayar que lo logramos juntos. La voluntad de ganar y avanzar se sentía en todas partes”.

Al entrenador Pavel Vrba evidentemente se le quitó un peso de encima. De ahí que su comentario sobre el desempeño de los jugadores fuera más bien humorístico.

“Yo diría que como se nos va aproximando la Navidad, los jugadores necesitan dinero para comprar regalos”.

Al fin y al cabo, hay que recordar que la participación del Viktoria Pilsen en la fase primaveral de las copas europeas no debería ser considerada mera casualidad. Los cerveceros han sido capaces de reproducir tal éxito cinco veces durante los últimos ocho años.